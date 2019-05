Andrés Wiese debuta como conductor de TV

Andrés Wiese se alista para retornar a la pantalla de América Televisión, pero no para ser parte de alguna producción de corte de ficción, sino para conducir su propio espacio.

A través de su cuenta de Instagram el actor reveló que en breve estrenará un programa de nombre ‘Escápate’, en el que viene trabajando hace un año y que estará dedicado a recorrer diversos parajes de nuestro país.

Asimismo, confiesa que no ha sido fácil concretar su proyecto. “Hace un año tomé la decisión de empezar un proyecto personal. Confieso que no tenía ni idea de por dónde empezar... más allá de mis ganas de desarrollar algo propio. Algo que me guste, disfrute y pueda compartir”, cuenta el actor al inicio del video que aparece en la red social para luego agradecer a quienes confiaron en su propuesta televisiva.

“Agradezco a tantas personas que fueron apareciendo en el camino y sobre todo al increíble equipo que se atrevió a confiar en una idea y se sumaron al proyecto”, acotó.

Wiese, quien interpretó al popular ‘Nicolás de las Casas’ en la recordada serie ‘Al fondo hay sitio’, reveló detalles del espacio con el que hará su debut en la conducción a través de la app América TV Go.

“Hoy, un año después, les quiero contar que estoy feliz porque muy pronto lanzamos ‘Escápate’ en una plataforma donde podré compartir experiencias de viajes, conocer nuevos destinos y recorrer juntos nuestro hermoso Perú”.

El actor, quien tuvo una participación en la serie ‘Cumbia pop’ tras su paso por ‘Al fondo hay sitio’, ha permanecido alejado de la pantalla chica y más bien dedicado al teatro. Recientemente terminó la temporada de la obra teatral ¿Qué hacemos con Walter?

Sin embargo, Andrés también tiene previsto retomar la actuación en pantalla en la serie ‘Princesas’ de la productora Pro TV que en breve iniciará grabaciones.

En tanto, siempre está presente la posibilidad de internacionalizar su carrera. “Siempre estoy en conversación con gente que está afuera, ya hice el ejercicio de viajar a pasar casting en otros países, así que pasará lo que tenga que pasar”, declaró anteriormente.❖