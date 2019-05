Maluma sobre su paso por el MET Gala 2019: "Entre más conozco el mundo más pequeño me siento"

Este lunes se celebró en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, la Gala del MET 2019, uno de los eventos más exclusivos de esa institución, que año tras año recibe a las celebridades más influyentes del espectáculo y la moda a nivel internacional. Entre los invitados de esta ocasión destacó el cantante Maluma, quien se convirtió en el primer colombiano en asistir al evento.

Sin embargo, el debut en la alfombra rosa le hizo pasar un incómodo momento al músico, quien llegó con un traje blanco adornado con pedrería inspirado en la piel de una piña.

Videos que circulan en las redes sociales permiten ver cómo el cantante, a su llegada a esa fiesta de la moda, deambula sin lograr llamar la atención de los fotógrafos, quienes lo ignoraron mientras buscaban retratar a otras estrellas.

El hecho ha convertido al colombiano en objeto de burlas en Twitter, donde algunos usuarios reaccionaron ante su desapercibida presencia.

En otra instantánea que muestra a varios artistas, nuevamente Maluma queda opacado por el vestuario de la cantante Katy Perry, lo que alentó a más comentarios.

Maluma no se quedó con las ganas de compartir las imágenes de su vestuario en su cuenta de Instagram y envió un mensaje a sus seguidores sobre su experiencia en el importante evento internacional de la moda.

"Que chimba de experiencia, que chimba estar ahí, que chimba es poder decir que a mis 25 años he cumplido tantos sueños pero es mucho mejor mirar hacia adelante y ver todo lo que falta . Entre más conozco el mundo más pequeño me siento. Solo me siento feliz, agradecido y motivado por lo que viene. Gracias, gracias, gracias.", escribió el reggaetonero.

En las imágenes que publicó en las redes sociales, luce al lado de las latinas, Thalía y Penélope Cruz.