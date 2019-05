Fabio Agostini es eliminado de EEG y arremete contra Rafael Cardozo [VIDEO]

En la última edición de ‘Esto es Guerra’, Fabio Agostini fue eliminado del reality de competencia tras darse el voto de Rafael Cardozo.

Una vez más, el brasileño tuvo que decidir si sería Facundo González o Fabio Agostini quien continuará con su participación en el programa producido por América TV.

Ambos concursantes habían empatado sus votos. Cada uno de ellos contaba con el voto de 6 compañeros, entre los integrantes del equipo de ‘Los Guerreros’ y ‘Los Retadores’. Por lo que Rafael Cardozo se vio olbligado a elegir quien permanecería en el reality.

Luego de caminar meditabundo por varios segundos, el modelo se ubicó detrás de la fila de Facundo González, lo cual generó gran sorpresa debido a que este tiene una fuerte amistad con el Fabio Agostini y a que en diversas oportunidades ha protagonizado enfrentamientos con el popular ‘Wacho’.

Tras su eliminación, el modelo español lanzó un duro mensaje contra Cardozo por la decisión que tomó. “Te vas a quedar aquí en el programa. Me he dado cuenta que eres muy falso junto a ‘Pancho’ Rodríguez, ya sé la clase de persona que eres. Me llevo buenos recuerdos, malos por algunos. Esto me recuerda al Real Madrid, dejaron escapar a Cristiano Ronaldo y se fue a pique el equipo. Esto va a ser igual, gracias”, mencionó el ‘Galáctico’ e inmediatamente se retiró del set.

Sin embargo, el comentario que hizo Rafael Cardozo tras la salida de Fabio Agostini sorprendió a más de uno. Él explicó que solo optó por votar por Facundo González para darle la contra a Paloma Fiuza y Angie Arizaga. “Fabio es una persona muy leal a mi fuera del programa y por eso no pude votar la otra semana. Simplemente no quise darle gusto ni a Angie ni a Paloma. Si yo fuera a votar de verdad yo me quedaría con Fabio”, dijo el brasileño ante las miradas de confusión de sus compañeros.