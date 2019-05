Exchica reality es internada en clínica tras padecer depresión y ansiedad [FOTOS]

Una exchica reality del programa de competencia "Combate" se encuentra atravesando el peor momento de su vida, así lo dio a conocer en un comunicado a través de su cuenta de Instagram.

Ella inició una relación con uno de sus compañeros del reality, sin saber que sería el padre de su hijo.

Se trata de Manuela Garrido Lecca, quien se ausentó de la televisión peruana y realizó su vida fuera de las cámaras con su pareja Pablo Morcillo.

Sin embargo, aún cuenta con una legión de fans en las redes, por ello, a través de Instagram envió un mensaje sobre lo difícil que ha sido sobrellevar para ella, un mal estado de salud mental.

"Han sido unas semanas bastante difíciles en las que me he sentido muy mal, con mucho miedo, con mucho descontrol y con mucha pena. Pero si les puedo decir que me siento orgullosa de haber podido extender la mano y reconocer que esta vez ya no podía sola y necesitaba pedir ayuda. Desde la semana pasada estoy internada en la clínica por un fuerte desbalance emocional y desorden alimenticio", escribió Manuela Garrido Lecca.

La exchica reality se encuentra alejada de los medios e incluso de su celular, según las restricciones del tratamiento, sólo le son accesibles una horas al día. "El propósito de todo esto es que yo pueda lidiar con mis “demonios” internos sin tener distracciones que me hagan olvidarme de eso", explicó.



Además, reveló que el desorden alimenticio causa que tenga ganas de vomitar sin control. "No quería que nadie se diera cuenta que estaba mal para que no me pregunten y no les tenga que responder. Simplemente quería meterme a mi cama y comer hasta tener ganas de vomitar y echarme a ver tele y desaparecer."

Finalmente, Manuela Garrido Lecca se refirió a las personas que están en la misma situación que ella. "Es necesario alzar la voz sobre la salud mental, sobre los desordenes alimenticios. Si tu estás pasando por algo similar te pido por favor que no te sientas solo, somos muchos y pedir ayuda no te hace más débil. Solo te hace fuerte y valiente", escribió la exchica reality.

Manuela Garrido Lecca y Pablo Morcillo en "Combate"