MET Gala 2019: Acusan a Kim Kardashian de copiar a Jennifer López [VIDEO]

El evento MET Gala 2019 celebrado en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, Estados Unidos, ha sido toda una sensación en las redes sociales, sobre todo a los usuarios a los que no se les pasa ni el más mínimo detalle. En Instagram han acusado a la popular Kim Kardashian de copiar a la reconocida cantante Jennifer López.

"Met Gala 2019 aquí vamos", compartió JLo en su Instagram, en una fotografía en la se le puede ver con su prometido Alex Rodriguez. La cantante lleva un brillante vestido y una peluca con joyas incrustadas. Este 'look' volvió loco a más de un fan, pues la publicación está cerca de los dos millones de corazones.

Los fanáticos de Jennifer López no pudieron evitar comentar la llamativa fotografía: " ¡OH DIOS MÍO!,¡Este puede ser mi look favorito", "Increíble", "Icono de la moda", "SÍ", "Brillas con tu belleza", "Wow", "Perfecto", "Oh, Dios mío. Posiblemente este sea mi look favorito del MET Gala 2019. Te amo", "Esto es increíble", "Brillas, reina", entre otros mensajes.

Kim Kardashian también compartió impresionantes fotografías desde la MET Gala 2019, aunque en este caso en el 'after party'. La publicación superó el millón de likes, sin embargo, la popular modelo no esperó la respuesta de sus seguidores.

"Le copiaste a Jennifer López", "Eso es lo que Jlo usó", "Debiste llevar esto a la alfombra roja", entre otros comentarios hacia la empresaria. Finalmente, la protagonista de "Keeping up with the Kardashian" decidió eliminar la publicación.

Kim Kardashian en los MET Gala 2019

A pesar que los fans intentaron vincular una posible copia de Kim Kardashian a Jennifer López, la verdad es que el estilo parece más una originalidad de la cantante Cher.