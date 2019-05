Paula Arias no perdona a pareja infiel y termina con él por Instagram

El programa "Magaly TV, la firme" salió a las calles para buscar a la cantante y empresaria Paula Arias, la dueña de la orquesta de salsa "Son tentación". Uno reportero de ATV logró ubicarla para enseñarle una grabación en la que aparece su pareja, y padre de sus hijas, salir de un hotel con una mujer desconocida.

Paula Arias se disponía a ingresar al bus de su orquesta "Son tentación" cuando recibió la visita del periodista, quien le hizo entrega de un celular, el cual contenía la grabación de un video en el que se ve a Tomás Medrano, pareja de la salsera, ingresando a la cochera de un hotel en su camioneta blanca. Del vehículo bajo una mujer, quien lo acompañó hasta la entrada del recinto.

Paula Arias se pronuncia en Instagram tras el ampay de su pareja

Ante las imágenes del inesperado 'ampay' del padre de sus hijas, la artista tomó la decisión de emitir un comunicado oficial en la red social Instagram. Ella escribió un extenso mensaje en el que anunciaba el fin de su relación amorosa con Medrano, luego de ver lo descubierto por el programa "Magaly TV, la firme".

"Después las imágenes que difundió el programa ‘Magaly TV: La firme’, quiero dar a conocer que he decidido dar por culminada mi relación sentimental con el padre de mis dos hijos, Tomás Medrano, quien no solo me decepcionó y me faltó el respeto a mi persona, sino también lo hizo con nuestro hogar, donde vivíamos con nuestros dos pequeños".

Paula Arias también manifestó en su mensaje para Instagram que se encontraba afectada por la situación que está atravesando, resaltando que hasta el mismo día que se emitió el 'ampay', ellos aún mantenían una relación.

"Rechazo tajantemente todo tipo de engaño, mentira e infidelidad, que no solo me ha afectado emocionalmente, sino también psicológicamente, sin embargo, tengo el compromiso de seguir trabajando para sacar adelante a mis hijos y continuar con las actividades de mi agrupación".

"Magaly TV, la firme" mostró 'ampay' de hombre saliendo de hotel