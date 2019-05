Hijo de Javier Carmona arremete contra detractor que lo mandó a trabajar [VIDEO]

Tula Rodríguez y los hijos de su esposo Javier Carmona terminaron con la buena relación que mantenían para caer en una batalla legal por los bienes del exgerente, quien se encuentra en un delicado estado de salud desde agosto del año pasado. Hoy, ambas partes quieren administrar el patrimonio y se han convertido en blanco de una serie de ataques.

Recientemente, uno de los hijos de Javier Carmona debió hacer frente a un fuerte comentario en Instagram. Se trata de Tadeo Carmona, quien decidió no quedarse de brazos cruzados tras convertirse en blanco de los detractores, quienes ven con malos ojos que intente obtener el poder sobre los bienes de su progenitor.

Tadeo enfrentó a un detractor que lo mandó a trabajar para no depender de los bienes de su padre: Acaso son mancos, inválidos, no trabajan, ¿qué tanto dependen de su padre?, no juzgo a nadie pero imagino que todos trabajamos, si ella lo ve 10 minutos, pues déjenla es su esposa.. ¡Trabajen niños!.. Que para pedir plata sí son buenos...", indica el comentario contra el hijo de Carmona, quien está enfrentado a Tula Rodríguez.

Por su parte, el vástago de Carmona dejó en claro él si trabaja y solo buscan atacarlo en medio de la polémica, "¡Das risa! ¡Como si no trabajara! Seguro tú no trabajas y pides plata, ¡Lo que uno dice es lo que tiene dentro!", sentenció el joven, quien recibió el respaldo de algunos de sus seguidores.

Enfrentamiento legal con Tula Rodríguez

Como se recuerda, el problema inició cuando la conductora de televisión Tula Rodríguez inició un proceso de interdicción, con la intención de poder administrar los bienes de su esposo Javier Carmona, quien podría ser declarado como incapaz absoluto. Al hacerse público su pedido, los hijos del exgerente aseguraron que la animadora tiene descuidado a su padre y solo le dedica 20 minutos al día.