Nesty envía fuerte mensaje a Fabio Agostini por amor a Mayra Goñi [VIDEO]

Mayra Goñi y Nesty continúan acaparando la atención de todos los medios de espectáculos a raíz de su comentada relación, debido a que ambos se muestran muy cariñosos en las pantallas. Sus acercamientos han provocado una serie de reacciones, como fue el caso de Fabio Agostini, quien no dudó en lanzar una certera amenaza al cantante del género urbano.

El integrante de 'Esto es Guerra' sorprendió a todos al dejar en claro que Nesty debía de cuidar a la actriz, ya que de lo contrario, él tomaría cartas en el asunto. Sus amenazas no fueron del agrado de Nesty, quien respondió con fuerza, dejando en claro que él no tiene por qué hablar sobre ambos.

"Aquí no hay miedo, el miedo lo dejamos en la gaveta. Pienso que lo está diciendo en broma, él (Fabio Agostini) no me tiene que decir lo que yo tengo que hacer", fue la contundente respuesta del intérprete cubano, quien ha logrado gran fama gracias a su relación con Mayra Goñi.

Sin embargo, el mensaje no quedó allí, ya que Nesty también dejó en claro qué espera de su presunto romance con la actriz. "Yo la estoy tratando excelente (a Mayra Goñi), como se lo merece. Yo con Fabio no tengo ningún problema, ni quiero ningún problema, él es parte del pasado pues de Mayra, yo soy su presente y su futuro", afirmó el artista extranjero, quien tiene planes con la intérprete.

Como se recuerda, Mayra Goñi y Fabio Agostini mantuvieron una relación que emocionó a sus fans, pero todo llegó a su fin de un momento a otro, provocando que muchos rumores tomen fuerza y la hipótesis de una infidelidad sea manejada por los medios de espectáculos.

Canción de Mayra y Nesty