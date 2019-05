Novia de "Chiquito" Flores revela el calvario que vivió e implora por justicia

Ni una menos. Magaly Medinatuvo como invitada a Nataly Cotrina Sánchez, quien denunció legalmente a Juan "Chiquito" Flores por agresión, para revelar detalles inéditos de la sentencia que se interpuso al exarquero. La víctima mostró las secuelas que dejó el exfutbolista tras haberla agredido el último fin de semana.

El exjugador de Universitario habría mordido el cuello, golpeado en diversas partes de su cuerpo e intentado rasurar el cabello a la fuerza de su pareja, luego de que ella no quisiera brindarle la clave para desbloquear su celular. “Tuvo en un horrible ataque de celos, me tuve que encerrar en el baño porque pensé que iba a salir muerta”, declaró para el programa “Magaly tv, la firme”.

“Empezó a querer romper la puerta (…) (Juan “Chiquito” Flores) no durmió en la casa y pensó que al igual que él no había pasado la noche allí. Él me mandó un mensaje al celular en la madrugada, diciendo que estaba tomando en un local, pero no tengo cómo demostrar porque me rompió el móvil”, manifestó.

Nataly Cotrina Sánchez, pareja del exarquero, no dudó en contar el escalofriante episodio que vivió aquella noche, donde pensó que iba a perder la vida. “Cuando él llega a despertarme a puñetazos lo que quería era la clave para saber con quién había estado”, agregó.

Asimismo, la mujer reveló que “Chiquito” Flores ya tenía medidas de protección, por lo que debió ser procesado por dos delitos; desobediencia a la autoridad e intento de feminicidio.

“(Yo seguía viviendo con él) porque no tenía orden de alejamiento, solo medidas de protección, debido a que mi primera denuncia fue por violencia psicológica”, contó Nataly Cotrina Sánchez.

Tras lo contado por la pareja de Juan "Chiquito" Flores, la conductora de televisión, Magaly Medina pidió que las autoridades rectifiquen la sentencia contra el exportero, ya que consideran que el “servicio comunitario” no debería ser para una persona que estuvo a punto de asesinar a su víctima.