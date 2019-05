Magaly Medina encara a Gisela Valcárcel por sacar a Poly Ávila [VIDEO]

Magaly Medina se mostró indignada contra Gisela Valcárcel, luego que la presentadora de 'El artista del año' sacara de sus filas a Poly Ávila por denunciar lo sucedido en la polémica 'fiesta del terror', donde también estuvo presente Nicola Porcella, Claudia Meza y Alexandra Méndez 'La Chama'.

La presentadora de 'Magaly TV, la firme' no se guardó nada y llama mentirosa a la conductora de América TV. Luego que Pancho Rodríguez saliera del programa que produce GV Producciones, Poly Ávila fue la segunda en dar un paso al costado, porque la productora Pro TV tuvo algunos intereses que no permitieron ver a una acusadora del exintegrante 'Esto es Guerra', Nicola Porcella.

"Como equipo, decidimos el día miércoles que lamentablemente Poly debía también ser retirada de la competencia. Ella en estos momentos tiene problemas legales, deseo que los solucione y que nadie te haga sentir menos en este país y ningún lugar", se aprecia parte del texto de Gisela Valcárcel tras las salida de Poly Ávila.

Tras leer el mensaje, Magaly Medina no dudó en dejarle fuerte mensaje a la presentadora de 'El artista del año'.

Magaly Medina tilda de mentirosa a Gisela Valcárcel por doble discurso

"¡Qué linda!¿Cuál es tu solidaridad como mujer con una mujer a la que tú contratas y tú la asumes como figura de tu concurso? Al primer temblor la sacas (...) Tiene razón Poly Ávila", expresó.

En otro momento, la conductora de 'Magaly TV, la firme' se mofó de las autoridades y de los organismos competentes sobre las falsas promesas que hacen a las víctimas de este tipo de abusos.

Además, Magaly Medina llamó mentirosa de Gisela Valcárcel tras su discurso de doble moral.

"Yo si no te temo (...) Lo lamento por ti Gise, que injusta puedes ser. No me vengas después con tu discursito barato de 'yo apoyo a las mujeres'¡mentirosa!", manifestó.

'El artista del año': Magaly Medina ataca a Gisela Valcárcel por botar a Poly Ávila