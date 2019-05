Pedro Moral recibirá carta notarial por decir que abogado de Sheyla es por canje

El empresario Pedro Moral volvió a sentarse en el sillón rojo de ‘El Valor de la Verdad’ el último sábado por la noche. Moral captó la atención de los televidentes al brindar detalles sobre la comentada relación que tuvo con Sheyla Rojas.

El empresario contó que a pesar de que él y Sheyla llegaron a un acuerdo de no hablar el uno del otro, la conductora de ‘Estás en Todas’ continúa refiriéndose a él, e indicó que por ello decidió no quedarse callado y visitar por segunda vez el programa conducido por Beto Ortiz.

En ‘El Valor de la Verdad’, Pedro Moral afirmó que el abogado de Sheyla Rojas fue por canje. A raíz de este comentario, la abogada Cathy Cachay aseguró que el estudio de abogados Warthon enviará una carta notarial al empresario para que se rectifique. “Ella (Sheyla) ha pagado los honorarios. Si no se rectifica vamos a tomar acciones legales por la vía civil y penal”, señaló la letrada según el diario Correo.

Las revelaciones de Pedro Moral en ‘El Valor de la Verdad’

Pedro Moral sorprendió a más de uno al hablar de los pormenores que llevaron a que su romance con la rubia llegara a su fin.

El empresario logró contestar a 20 preguntas que se le formularon en el programa de Latina, pero perdió todo el dinero que tenía acumulado cuando llegó a la pregunta número 21 al negar que sigue amando a Sheyla Rojas.

“Sí me enamoré, no me molesta aceptarlo, todo el Perú se ha dado cuenta (…) Por ahí quedan cosas, hay dolor, pero para mí es una página que ya pasó”, manifestó el exnovio de 'Shey Shey' luego que se revelara que su respuesta era falsa.