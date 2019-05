Príncipe Harry ‘estalló’ de emoción por el nacimiento de su primer hijo

A través de sus redes sociales, el Palacio de Buckingham (Reino Unido) informó este lunes 6 de mayo que nació el hijo del príncipe Harry y de la actriz estadounidense Meghan Markle.

"Nos complace anunciar que sus Altezas Reales, el Duque y Duquesa de Sussex, dieron la bienvenida a su hijo primogénito en la madrugada del 6 de mayo de 2019", así inició el comunicado real.

"El hijo de Sus Altezas Reales pesa 7 libras 3 onzas (3,26 kilos). La duquesa (Meghan Markle) y el bebé están sanos y bien, y la pareja agradece a los miembros del público por su entusiasmo y apoyo compartidos durante este momento tan especial en sus vidas. Más detalles serán compartidos en los próximos días", concluyó el anuncio oficial del nacimiento del hijo de los duques de Sussex.

Después del comunicado publicado en las redes sociales, el príncipe Enrique del Reino Unido reconfirmó que Meghan Markle, de 37 años, dio a luz a su primer hijo en la residencia de los duques en Frogmore Cottage, en los terrenos del castillo de Windsor (oeste de Londres).

Un radiante príncipe Harry apareció ante los medios de comunicación y no pudo ocultar su alegría por el nacimiento de su bebé, que está séptimo en la línea de sucesión de la corona británica.

Harry dijo que estaba extasiado por el nacimiento de su primer hijo, de quien aún no se conoce su nombre. El duque de Sussex informó que el bebé y Meghan Markle se encuentra en buen estado tras el parto. Agregó que en los próximos días se compartirán más detalles, como el nombre de su primogénito.

“Estoy muy emocionado de anunciar que Meghan y yo tuvimos un bebé temprano esta mañana, un niño muy sano. Madre y bebé lo están haciendo increíblemente bien", manifestó el orgulloso padre ante la prensa.

"Ha sido la experiencia más increíble que jamás podría haber imaginado. Sigo pensando en los nombres. El bebé está un poco atrasado. Así que hemos tenido un poco de tiempo para pensarlo. Para nosotros, creo que los veremos probablemente en dos días, según lo planeado, como una familia para poder compartir la ira con ustedes y para que todos puedan ver al bebé", añadió.

Por otro lado, el príncipe Harry dijo que estaba “increíblemente orgulloso” de su esposa, la duquesa de Sussex. "No he estado en muchos nacimientos. Este es definitivamente mi primer nacimiento, fue increíble, absolutamente increíble. Como ya he dicho. Estoy increíblemente orgulloso de mi esposa y, como dirían todos los padres y padres, sabes que tu bebé es absolutamente increíble. Pero esta pequeña cosa es absolutamente para morirse. Así que estoy sobre la luna", narró el príncipe Harry con respecto al nacimiento de su primer bebé con Meghan Markle.

Hasta el momento no se ha anunciado en dónde vio la luz el bebé. Solo se sabe que descartaron el hospital de Londres en donde nacieron el príncipe Harry, su hermano mayor Guillermo, y los tres hijos de este con su esposa Catalina, duquesa de Cambridge.

A través de las redes sociales se mostró que varias personas celebran el nacimiento del primer hijo del príncipe Enrique del Reino Unido y Meghan, a las afueras de la residencia de los duques en Frogmore Cottage, en los terrenos del castillo de Windsor (oeste de Londres).