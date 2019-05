MET Gala 2019: fecha, hora y canal para ver EN VIVO la alfombra roja

MET Gala EN VIVO | HOY lunes 6 de mayo los personajes más elegantes del espectáculo internaconal se congregarán en la alfombra roja de la MET Gala 2019, la fiesta más estrafalaria y glamorosa de Nueva York. La gala se llevará a todo lo grande en el Museo Metropolitano de Arte, ubicado en Upper East Side, en 'La Gran Manzana'.

Orquestada desde el año 1995 por la escritora y directiva británica Anna Wintour, la MET Gala se da cada año con el fin de recaudar fondos para el Instituto del Traje del Museo Metropolitano de Arte y la exposición que realiza anualmente. No obstante, con los años esta alfombra roja se ha vuelto un espacio que reúne creatividad y talento por parte de los diseñadores, quienes se encargan de los looks más atrevidos de los invitados.

Met Gala this year better be good #MetGala2019

pic.twitter.com/YTWulTnxyi — I Rise ❌ (@vogue2008) May 6, 2019

Esta edición, la MET Gala estará inspirada en ‘Notes o Camp’, el ensayo que llevó a la fama en 1964 a la otrora escritora de Estados Unidos Susan Sontag. Los anfitriones de la ceremonia serán los cantantes Lady Gaga, Harry Styles, la tenista Selena Williams, el diseñador Alessandro Michele y la misma Anna Wintour. En esta nota conocerás cómo ver lo mejor de la gala EN VIVO.

¿Cuándo es la MET Gala 2019?

La alfombra roja de la MET Gala tendrá lugar hoy lunes 6 de mayo del 2019.

As @Harry_Styles gears up to co-host this year's #MetGala, we look back at some of his most memorable looks 🔥 pic.twitter.com/v2wn5820Hm — Sunday Times Style (@TheSTStyle) May 6, 2019

¿Dónde será la MET Gala 2019?

La MET Gala reunirá a pesonanjes del mundo entero hoy lunes 6 de mayo en el Museo Metropolitano de Arte, ubicado en Upper East Side, Nueva York.

¿A qué hora ver EN VIVO ONLINE la MET Gala 2019?

El horario de la MET Gala varía de acuerdo al país donde te encuentres. Por ejemplo, en Perú, Colombia, Panamá, Ecuador y México se podrá ver a partir de las 4:00 p.m. Mientras tanto, en Chile y Venezuela se transmitirá a las 5:00 p.m. Por otro lado, en Argentina se apreciará a las 6: 00 p.m.

¿Qué canal transmitirá EN VIVO la MET Gala 2019?

Los canales encargados de transmitir la MET Gala serán la cadena E! y TNT, que tendrán señales en todos los países en los que están disponibles por cable.

Harry will be co-chairing the Met Gala tonight. The Red carpet events will be live-streamed by Vogue starting from 5:30pm EST. pic.twitter.com/WOs8CrPZgB — Harry Styles Updates. (@TheHSUpdate) May 6, 2019

¿Cómo ver la MET Gala 2019 EN VIVO vía streaming?

No puedes perderte ni un segundo de la MET Gala 2019. Por eso, si no puedes verlo en un televisor, la cadena E! tendrá streamings oficales en Hulu y YouTube TV. Además, Vogue contará con una extensa cobertura a través de su fanpage de Facebok, Twitter e Instagram. De lo contrario, LaRepública.pe transmitirá EN VIVO y EN DIRECTO todas las incidencias y detalles de la gala.

¿Dónde ver EN VIVO la MET Gala 2019?

Para poder ver EN VIVO la MET Gala 2019 deberías visitar LaRepública.pe, que te mostrará todos los detalles del evento. Además, acabada la gala podrás ver el resumen.

It’s #MetGala Monday! Hear Anna Wintour talk about Harry ahead of tonight’s gala ✨ pic.twitter.com/7Kw6NSCQEq — Harry Wore What (@harryworewhat) May 6, 2019

¿Cómo ver en VIVO la MET Gala 2019 desde mi celular?

Si lo que buscas es ver la ceremonia desde tu celular, Hulu y YouTube son las plataformas para una transmisión EN VIVO de la MET Gala.

¿Cómo ver EN VIVO la MET Gala 2019 por televisión?

Los canales en lo que se podrá apreciar la MET Gala 2019 será E! y TNT, los cuales estarán disponibles en los países con los que se tiene contrato.

Today is the day! What are your predictions for the queen of camp's look at tonight's #METGala? pic.twitter.com/oSaXOu06l1 — Lady Gaga Fashion (@WhatGagaWore) May 6, 2019

MET Gala 2019 EN VIVO: Horarios en el mundo

Horarios en E!

MET Gala 2019 en EE.UU: 5 p.m. (zona ET), 2 p.m. (Zona PT)

MET Gala 2019 en Perú: 4:00 p.m.

MET Gala 2019 en Colombia: 4:00 p.m.

MET Gala 2019 en Chile: 5:00 p.m.

MET Gala 2019 en Panamá: 4:00 p.m.

MET Gala 2019 en Venezuela: 5:00 p.m.

MET Gala 2019 en Ecuador: 4:00 p.m.

MET Gala 2019 en Argentina: 6:00 p.m.

MET Gala 2019 en México: 4:00 p.m.

Horarios en TNT

MET Gala 2019 en Perú: 4:00 p.m.

MET Gala 2019 en Colombia: 4:00 p.m.

MET Gala 2019 en Chile: 5:00 p.m.

MET Gala 2019 en Panamá: 4:00 p.m.

MET Gala 2019 en Venezuela: 5:00 p.m.

MET Gala 2019 en Ecuador: 4:00 p.m.

MET Gala 2019 en Argentina: 6:00 p.m.

MET Gala 2019 en México: 4:00 p.m.

Who’s excited to see Shawn at the Met Gala 2019? 😍😜 pic.twitter.com/WJZGUVWppl — SHAWN MENDES PHILIPPINES (@SHAWNMPH) May 6, 2019

MET Gala 2019 EN VIVO: Canales en el mundo

E!: Estados Unidos, Perú, Colombia, Chile, Panamá, Venezuela, Ecuador, Argentina y México.

TNT: Perú, Colombia, Chile, Panamá, Venezuela, Ecuador, Argentina y México.

Lista de invitados

La lista de invitados de la MET Gala 2019 aún se mantiene en reserva hasta la víspera del evento. Para este 2019, se aguardan por 600 personas aproximadamente. No obstante, varios diseñadores como Marc Jacobs y Riccardo Tisci llegan al lado de sus parejas.

Entre las invitadas usuales destacan Kim Kardasian, Miley Cyrus, Giselle Bundchen, Sarah Jessica Parker y Rihanna. Y se espera verlas nuevamente para esta edición de la MET Gala.