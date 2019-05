La pregunta que no respondió Pedro Moral gracias al botón rojo

“¿Crees que Sheyla (Rojas) te fue infiel?”, fue la tercera pregunta que le formuló Beto Ortiz al empresario Pedro Moral, quien el último sábado regresó a “El valor de la verdad” para contar más detalles de lo que fue su relación con la conductora de “Estás en todas”.

Después de varios segundos de misterio, el amigo de Pedro Moral, Iván Terkes, apretó el botón rojo de “El valor de la verdad”, con la finalidad de que el empresario no responda a la interrogante de Beto Ortiz.

Ante la sorpresa de Beto Ortiz y del propio Pedro Moral, el hermano de Vanessa Terkes contó que tocó el botón rojo porque la respuesta la conocen Sheyla Rojas, el empresario y él. “La verdad no quiero entrar en detalles porque es alimentar el morbo de la gente”, expresó el invitado.

Debido a que Beto Ortiz debe de respetar las reglas del programa, el conductor de “El valor de la verdad” debió de formular la pregunta de repuesto. “Esa pregunta se queda sin responder, el público sacará sus propias conclusiones”, dijo.

“¿Sientes que Sheyla fue un error en tu vida?”, preguntó Beto Ortiz, a lo que Pedro Moral respondió de manera afirmativa.

“Entendí que fue un error porque yo pensaba que era el amor de mi vida, quería casarme (...) porque yo ya quisiera tener una compañera, alguien con quien llevarme bien”, manifestó el empresario. “Dicen que una mujer te levanta o te tumba, creo que a mí me tumbaron”, expresó en referencia a Sheyla Rojas. “En serio, para mí ella no existe. Si me la cruzo, ni la miraría, como si no la conociera”, añadió.

Pedro Moral respondió las 21 preguntas de “El valor de la verdad”, pero perdió todo su dinero porque la última pregunta no la respondió con total sinceridad.

¿Maltrataste psicológicamente a Sheyla Rojas? ¿Fue Sheyla a ver a Maluma a un hotel cuando era tu pareja? ¿Se trataba Sheyla con un chico de "osito" y "osita" cuando era tu pareja? y ¿Fuiste el primero en enterarte que Sheyla le mandó una foto a Patricio Parodi?, fueron algunas preguntas que Pedro Moral respondió durante su segunda participación en ‘El valor de la verdad’.

¿Te decía "Choca" que Sheyla era una loca? ¿Le llamabas la atención a Sheyla por tratar mal a la gente? ¿Te prohibía Sheyla Rojas a tener redes sociales? y ¿Tuviste un 'affaire' con Melissa Loza?, fueron otras de las preguntas que respondió Pedro Moral ante el polígrafo de “El valor de la verdad”.