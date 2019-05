“Hay un mensaje dentro de esta película llena de fantasía”

El jueves por la noche hubo una gran ‘alfombra amarilla’ en New York para el estreno de Detective Pikachu, la primera película de acción real de la franquicia Pokémon. El elenco, con Ryan Reynolds, quien le pone la voz al famoso personaje japonés, Kathryn Newton –‘Lucy’ en la película– y Justice Smith, el protagonista, fueron esperados por los niños, adolescentes y adultos que desfilaban con las orejas de Pikachu en el Times Square.

Horas después, Smith (de Jurassic World) tomó un vuelo a Lima como parte de la promoción y se reunió con la prensa en entrevistas de siete minutos. El actor de 23 años interpreta a ‘Tim’, un exentrenador de Pokémon que viaja hacia Ryme City por su padre, quien ha sufrido un accidente. En esa ciudad conviven los humanos y los Pokémon, pero ‘Tim’ es el único que puede comunicarse a la perfección con el personaje amarillo, adicto a la cafeína y con sentido del humor.

Smith, que ha estado en tres continentes en diez días y ayer firmó autógrafos en el Día del Comic Festival, es la nueva estrella de Warner Bros. y, acompañado de asistentes de producción, esperaba con amabilidad a cada medio en un hotel miraflorino. “Siempre quise venir”, dijo en el festival.

¿Cómo ha sido mezclar la actuación con tu experiencia como fan de la franquicia?

Creo que hay un poco para todos. Muchas veces nuestra audiencia puede pensar como yo, una generación que creció con los Pokémon o pensar que los chicos también la quieren ver. Pensé que solo yo podía querer verla (sonríe), pero finalmente si no sabes nada de Pokémon hay una cuestión humana. También tienen a Ryan Reynolds que de por sí tiene ese sentido del humor ¡tan bueno! Eso es bueno para todos.

Que sea un spin-off, una extensión de este universo, ¿te dio más libertad para construir este personaje?

He tenido bastante libertad con el personaje. Me sentí cómodo porque pude tener mi propio enfoque, interpretar lo que yo creía y poder formar mi sitio en esta franquicia.

Eres parte de una generación con un Hollywood más inclusivo, con más personajes importantes para mujeres, con cintas protagonizadas por afrodescendientes y nominadas a los Óscar. ¿Qué opinas de eso?

Sí, creo que estoy en una generación mucho más inclusiva. Es evidente porque hay un casting bastante diverso. Creo que se puede contar una historia mucho mejor formada donde todos se pueden sentir identificados. Nunca es tarde para empezar, creo que estamos yendo por buen camino.

¿Qué dirías que aporta Pokémon?

Creo que habla de la amistad y de la familia y todos nos podemos conectar con eso. Es una historia cálida, un chico que quiere encontrar a su padre y arreglar los errores que cometió. Es un mensaje humano dentro de una película llena de fantasía y magia.

¿No hay algo sobre el poder, con esta droga creada (llamada R) y la convivencia?

-Estoy de acuerdo. Además, creo que está bien esa revolución, que es el tema de esta franquicia desde el primer juego: ¿qué puedo hacer en mi vida para tener poder o ser mejor?

¿Cómo ha sido el trabajo con el elenco? ‘Lucy’ aparece detrás de un reportaje importante y finalmente tú la acompañas.

-Con Kathryn Newton tuvimos excelente química y tuvimos que improvisar. Me gustó mucho su personaje, y como dice ella, no hay muchos personajes así para las mujeres. Se enfocan mucho en el caso, ambos se necesitan para resolver el misterio. Es uno de mis personajes favoritos.

¿Qué personajes buscas? Actuaste en The Get Down (ambientada en los 70) y ya hablan de la secuela de Pokémon.

Me encantaría participar y me gustaría ver en adelante cómo evoluciona. En otras películas me gustaría ser villano, psicológicamente hablando sería muy bueno para mí hacer de alguien que no sea tan sensible (ríe). ❖