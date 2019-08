Jennifer Lopez muestra impactante vestido de novia

Jennifer Lopez anunció con bombos y platillos su compromiso con el exbeisbolista Alex Rodriguez. La cantante no pudo evitar gritar a los cuatro vientos que su amado le había pedido la mano y publicó una serie de fotos del momento en su cuenta oficial de Instagram.

En las imágenes se pudo ver cómo Rodriguez se arrodilló en la arena para pedirle a la artista que se casara con ella. Además, en una de las fotos se observó el enorme y costoso anillo de compromiso.

A raíz del anuncio, la pareja ha estado envuelta en diversos rumores de infidelidad por parte del exdeportista. Ante esto, la intérprete de 'el anillo' se ha encargado de desmentir que en su relación se haya involucrado una tercera persona.

Lo que llama la atención es que, hasta el momento, no han dado fecha del tan esperado enlace. No se sabe a ciencia cierta si no lo tienen definido o simplemente no lo quieren dar a conocer públicamente para evitar el acoso de la prensa.

Sin embargo, en una de sus recientes publicaciones, Jennifer aparece contenta y se observa un vestido de novia blanco al fondo, muy armado y lleno de capas, que podría ser una prueba de su vestido de novia para la boda.

"Estamos en algo… los vemos el lunes en la noche”, fue el mensaje con el que compartió la foto en la que está ella con un gran grupo de personas.

Los seguidores de la cantante de 49 años no dudaron en preguntarle si realmente se trataba del traje que usará en el día de su matrimonio.

"Es un vestido de novia, vamos a ver qué pasa mañana” ,“¿Es un vestido de novia lo que está al fondo?”, "Se casa JLo”, “¿Ese es tu vestido de novia? Luce hermoso, serás una bella novia”, fueron algunos de los mensajes que le hicieron llegar a la celebridad.

