Pedro Moral en EVDLV: Empresario reveló que 'Choca' llamó loca a Sheyla Rojas

Pedro Moral estuvo nuevamente en 'El Valor de la Verdad' donde sorprendió a más de uno al revelar mayores detalles sobre los motivos que llevaron a que su relación con Sheyla Rojas llegara a su fin.

El empresario dejó sin palabras a los televidentes de Latina al revelar que en un momento, el conductor y productor de televisión Jaime 'Choca' Mandros le dijo que la conductora de 'Estás en Todas' estaba "loca".

"¿Te decía 'Choca' que Sheyla era una loca?", le preguntó Beto Ortiz. "Sí", respondió Moral.

Pedro Moral contó que esto sucedió poco antes de que él y la rubia se separaran. "Salimos un día con la gente de su producción, entre ellos, 'Choca', por el cumple del productor de Sheyla. Fuimos a una disco en Barranco, paso media hora o 40 minutos y Sheyla me dice "me quiero ir", y yo le respondo "porfa, nunca salgo, nunca tomo, déjame hoy tomarme unos tragos, vacilarme", pasaron 10 minutos, se paró y se fue. Yo pensé que era broma", indicó.

El empresario relató que cuando salió en búsqueda de Sheyla Rojas, 'Choca' le hizo el fuerte comentario sobre la rubia. "Yo me fui a buscarla y 'Choca', me escribe por chat "Está loca. Está loca, tranquilo, yo voy a hablar con ella", relató.

El exnovio de Sheyla Rojas aseguró además que cuando la presentadora se retiró del local nocturno, se llevó con ella todas las llaves para que él no pudiese ingresar al departamento donde convivían. "Se había llevado mis llaves del carro, del departamento, se fue con el chofer, para dejarme afuera se llevó todo", afirmó. "Él chofer vino por mi y me llevó. Yo empecé a tocar el timbre y (Sheyla) jamás me abrió. Desde ahí me mudé solo de nuevo", añadió en 'El Valor de la Verdad'.

Pedro Moral contó que eran aproximadamente las 3:30 a.m. y que a raíz de este episodio tuvo que ir a dormir a casa de su abuela a esta hora.