Melcochita arremete contra Tula e hijos de Javier Carmona

Luego de conocerse la disputa legal entre Tula Rodríguez y los hijos de Javier Carmona por administrar los bienes del exgerente de televisión, diversos personajes de la farándula se han pronunciado al respecto, uno de ellos fue el cómico Pablo Villanueva, más conocido como 'Melcochita'.

El artista dijo que lamenta mucho la situación en la que se encuentran la conductora de ‘En Boca de Todos’ y los hijos del empresario.

"Es una pena que ella y los hijos se peleen por los bienes de una persona que aún sigue viva. Si Carmona reacciona y viera todo lo que pasa, sería decepcionante", expresó.

Además, precisó que los involucrados tienen que llegar a un acuerdo pues de cualquier forma son una familia. "Ellos tienen que ponerse de acuerdo, conversar porque son familia", expresó.

Melcochita aseguró que él no dejará ninguna propiedad a su nombre para evitar que los miembros de su familia se vean inmersos en este tipo de enfrentamientos. "No voy a dejar casas ni propiedades a mi nombre, ni dinero, para evitar los problemas que tiene Tula Rodríguez con los hijos mayores de Carmona", señaló e declaraciones al diario Trome. "Además, todos mis hijos son grandes, tienen su vida hecha y no tendrían nada que reclamar cuando me muera. Yo solo voy a dejar cosas para mis pequeñas", añadió.

Recordemos que hace unos días, Magaly Medina reveló en su programa que Tula Rodríguez inició un proceso de interdicción con el que le solicita al Poder Judicial, a través de un juzgado de familia, declarar a Javier Carmona como “incapaz absoluto”, para poder administrar todos sus bienes.

La periodista también dio a conocer que Lucas Carmona acusó a la presentadora de ser indiferente a la situación de su padre, asegurando que esta solo lo visita entre 20 y 30 minutos al día.