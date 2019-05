Oprah alista documental sobre los abusos en Hollywood

The Hollywood Reporter

La celebridad de la televisión Oprah Winfrey contó por qué abandonó el programa ‘60 minutos’ y sus planes con la versión streaming de Apple. “Disfruté trabajando con los equipos, y probablemente voy a trabajar con algunas de las personas independientes en mis cosas de Apple. No fue el mejor formato para mí”, sostuvo la dueña de un patrimonio de US$ 2.8 mil millones. En ‘60 minutos’ mostró un demoledor especial tras el estreno del documental sobre los abusos que habría cometido Jackson.

Tienes tanto poder cultural. A falta de correr en 2020...

(Niega con la cabeza)

...¿Cómo lo usas?

Estoy estudiando el campo. Estoy leyendo Shortest Way Home (por Pete Buttigieg, el alcalde de Indiana que presentó a su esposo), lo llamo Buttabeep, Buttaboop (risas). Justo el otro día estaba en Apple con Spielberg y estábamos hablando en el pasillo (empleando una voz dramática), “¿qué vamos a hacer?”. Y dije: “¿Has oído hablar de este tipo Butta?”.

“Alcalde Pete” es más fácil.

Me gusta decir “Butta” (risas). Estoy leyendo sobre él y pensando en dónde voy a usar mi voz en apoyo.

Tomaste un lugar destacado en la primera presentación de programación de Apple. ¿Qué harás por ellos que no puedes en OWN (su canal)?

Apple te expone a mucha más gente. Lo que realmente me entusiasma, como dije ese día, es crear el club de libros más grande del mundo. Y si quiero hacer una película o una serie documental... El mejor lugar para (mis docuseries sobre salud mental) no está en OWN. Debido a que no tiene el ancho de banda y tiene que crear una audiencia completamente diferente, debe tener marketing.

Uno de tus otros proyectos con Apple será sobre el abuso sexual en el lugar de trabajo.

Mi misión es siempre hacer que otras personas sepan: “No estás solo”. Obviamente, vamos a hacer sobre las mujeres en Hollywood y en el negocio de la música, pero lo que era importante para mí era incluir camareras, obreras, enfermeras, monjas y personas que nunca te hubieras imaginado, para que el mundo pueda verse en sus historias. He estado convencida de que si solo cuentas la historia de Hollywood, solo puede ser escuchado parcialmente.

¿Por qué?

Porque, creo, hay una sensación en el espíritu de “Bueno, eso es Hollywood, lo piden porque querían estar en esta industria y siempre hemos oído hablar del sillón de casting”. Así que mi esperanza es que la gente entienda lo que es un problema masivo y que sea generalizado, y que tenga más poder al escuchar las historias de otras personas sobre lo que pudieron hacer. Es la vergüenza, la culpa, el hecho de guardar el secreto para ti mismo, que luego informa todas tus elecciones y cambia quién eres. La mayoría de las mujeres se culpan a sí mismas.

Hiciste mucho ruido al involucrarte con Leaving Neverland. ¿Cómo surgió la idea?

Ni siquiera tenía que estar en eso. No tuve que asumir todo eso. Me dije a mí misma el otro día: “¿Por qué?”.

¿Te arrepientes?

No, no me arrepiento. Lo vi, y me conmovió. Ni siquiera me conmovió el hecho de que fuera Michael Jackson, me sorprendió el hecho de que Dan Reed (el cineasta) hubiera hecho un muy buen trabajo al mostrar el patrón, y durante años, había estado tratando de mostrarle a la gente el modelo. Intenté decir que no se trata del momento, se trata de la seducción.

¿Cómo terminaste involucrada?

Le envié un mensaje de texto a Plepler (el expresidente de HBO, Richard) y dije: “Mire, estoy tratando de contactar a algunos de su gente. ¿Qué están haciendo todos con esto?”.

Tenía muchas ganas de hablar no solo con los chicos, sino con otras que lo estaba n viendo. Pensé: “Puedo ayudar a enhebrar la aguja de lo que realmente está sucediendo aquí.