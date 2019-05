Jimmy Santi se quiebra tras ser estafado: "podría quedarme ciego y sin dinero" [VIDEO]

El artista Jimmy Santi la viene pasando muy mal. El recordado intérprete de la canción ‘Chin Chin’ ha denunciado ser víctima de estafa y perder 200 mil dólares a manos de Elena Herrera Cotrina, su exsecretaria.

Sin poder contener las lágrimas, Jimmy Santi reveló en el programa ‘Tengo algo que decirte’ que le brindó plena confianza en Elena Herrera Cotrina y su esposo Carlos Villanueva, pero que la pareja se aprovechó de ello y le terminó robando los ahorros de toda su vida.

Según lo explicado por Jimmy Santi, conoció a la mujer y a su pareja en el mundo artístico, cuando él era locutor de radio y ella se dedicaba a la promoción de eventos. Ella lo ayudaba a mantener a una administración en sus negocios sobre promoción de eventos y al abastecimiento de productos que posteriormente se vendían a diferentes municipalidades de Lima.

Luego de ganarse la confianza de Jimmy Santi, su exsecretaria le pidió diversos préstamos bancarios a nombre del artista excusándose de continuar invirtiendo en sus empresas. Mientras ello se daba, ella se hizo socia de los negocios del cantante.

A pesar de que Jimmy Santi se percató que algo no encajaba en los números de sus empresas, ya no podía recuperar lo perdido. Carlos Villanueva ya se encuentra fuera del país y no se conoce el paradero de su esposa. Por su parte, la abogada del cantante detalló que se denunció por estafa a la pareja, pero que ambas personas no se han presentado a ninguna de las 18 citaciones.

Vale recalcar que Jimmy Santi cuenta con una enfermedad en la vista, la cual podría agravarse y hacer que el artista pierda la vista si no es tratada. “Tengo 72 años y estoy en peligro de quedarme ciego en 4 o 5 años porque tengo la mácula malograda, entonces podría quedarme ciego y dinero. ¡Por qué me hace esto la justicia!”, trinó el artista con lágrimas en los ojos.