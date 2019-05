Tula Rodríguez responde a hijos de Carmona tras iniciar batalla legal

Luego que se diera a conocer que Tula Rodríguez se encuentra enfrascada en una dura batalla legal con los hijos de Javier Carmona, Javier y Lucas, la conductora de 'En Boca de Todos' envió un fuerte mensaje a través de su cuenta oficial de Instagram.

El último viernes, Magaly Medina reveló en su programa 'Magaly TV, la firme' que la presentadora de televisión inició el proceso de interdicción, por el cual le solicita al Poder Judicial, a través de un juzgado de familia, declarar al empresario “incapaz absoluto”, con el fin de poder administrar todos sus bienes.

La periodista también dio a conocer que los hijos de Carmona respondieron por la vía legal alegando que la animadora solo visita a su esposo entre 20 y 30 minutos al día.

Sin embargo, Tula Rodríguez negó tal acusación en un documento que leyó Magaly Medina en su programa. “Rechazo esa afirmación y se debe a que quizás desea él ser el administrador”, señala el documento.

Tras estas revelaciones, la conductora del programa 'En Boca de Todos' recibió duras críticas en redes sociales por algunos cibernautas que la acusaron de interesada. Después de ello, la animadora se pronunció a través de sus historias de Instagram para compartir un contundente mensaje con sus seguidores.

"Cuando Dios te respalda, no hay nadie que sea más grande que tú, con Dios de tu lado puedes vencer todos los obstáculos y barreras que no te dejar avanzar, así que no desmayes, Dios no te soltará ni te dejará, camina confiando en él y triunfarás, nunca dudes de su amor por ti", escribió Tula Rodríguez en la citada red social.