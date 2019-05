Actor que da voz a Winnie Pooh denunciado por abuso sexual

Jim Cummings, actor de Disney que da la voz original a Winnie Pooh, fue denunciado por su exesposa Stephanie Cummings debido a presuntamente haberla forzardo a tener relaciones sexuales frente a su hija, cuando esta tenía solo cuatro años, según documentos a los que tuvo acceso el portal The Blast.

El artista está acusado de haber golpeado, tocado indebidamente y abusado sexualmente de su exesposa entre 2011, cuando se divorciaron tras 10 años de matrimonio, y 2018.

De acuerdo a los documentos judiciales del condado de Los Ángeles, Stephanie Cummings contó que el 31 de agosto de 2011, Jim Cummings llegó a su casa, le tiró cachetadas, nalgadas y abuso sexualmente de ella enfrente de su hija de cuatro años. "Más tarde, vino por detrás y me agarró de un brazo, me hizo girar y puso su mano en mi nuca, obligándome a besarlo mientras me sostenía contra la pared", relató la demandante.

La mujer reportó el hecho al Departamento de policía de Los Ángeles, donde las autoridades recomendaron que pidiera una orden de restricción. Según documentos, Jim Cummings negó el incidente y aseguró que "había bromeado y reído" con su exesposa. "Le toque un poco el trasero", dijo.

Stephanie Cummings denunció que en el 2013 el actor de Disney la violó y que por causa de esta lamentable experiencia tuvo que buscar apoyo en un centro de rehabilitación. La señora aseguró que su exesposo presentaba "un patrón de comportamiento abusivo" y que constantemente le tocaba los pechos, el trasero y la entrepierna "sin consentimiento".

"Es una versión más pequeña de Harvey Weinstein", afirmó Stephanie Cummings, en clara referencia al exproductor de Hollywood que cuenta con un serio historial de denuncias por acoso y abuso sexual en su contra.

Actualmente Jim y Stephanie Cummings se encuentran en un enfrentamiento legal por la custodia de sus dos hijas.

Jim Cummings es conocido por conocido por dar voz a famosos personajes animados como Tigger, el villano de Mickey Mouse, Pete, Winnie the Pooh, entre otros.