Nicolla Porcella y su inesperada reacción cuando le preguntan por demanda a Magaly

Luego de que Nicola Porcella demandara a Magaly Medina por calumnia y difamación, el programa de la popular 'Urraca' decidió ir en busca del modelo para consultarle sobre esta querella.

'El Loco' Wagner, reportero de 'Magaly TV, la firme', llegó al concierto de Karol G y Anuel AA y se acercó al modelo, quien acudió al evento en compañía de Romina Lozano, para preguntarle por qué había decidido demandar a la periodista, tras lo cual, el ex chico reality tuvo una sorpresiva reacción.

Nicola Porcella estuvo rodeado de periodistas y no dudó en contestar a las interrogantes que se le hicieron; sin embargo, ignoró por completo al reportero de Magaly.

En otro momento, 'El Loco' Wagner intentó obtener declaraciones de Romina Lozano sobre la querella de Nicola en contra de Magaly Medina, pero el exintegrante de 'Esto es Guerra' se dirigió a la ex Miss Perú para pedirle que no responda a las preguntas del reportero.

Luego de presentar el informe, Magaly Medina decidió pronunciarse para manifestar su posición tras la denuncia del ex chico reality. "Si a mí me parece que tú eres tal o tienes cual cualidad, eso es subjetivo. Eso es mi opinión. Que yo sepa, la libertad de expresión de este país está garantizada en la constitución del Estado. He dicho. A estos seres se les ha hecho creer que son los reyes del mambo. No se les puede tocar ni decir nada. Ja, a mí me eso me vale", aseveró la conductora enfáticamente.

Cabe precisar que, según documentos, Nicola Porcella demandó a Magaly Medina porque su programa dejó entrever que él tuvo alguna responsabilidad en los hechos que sucedieron en la 'Fiesta del Terror', donde Poly Ávila y Claudia Meza denunciaron haber sido drogadas. Además, esta última denunció a Faruk Guillén por abusar sexualmente de ella en dicha reunión.