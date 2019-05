diego ardiles:“En la balada expreso sentimientos”

¿Viniendo de familia de criollos, te fue difícil explorar y sobresalir en otro género?

Nunca tuve una desaprobación por parte de mi familia por enfocarme en otros géneros. Siempre hubo apoyo y buenos deseos de su parte para hacer lo que me gusta.

¿Lo urbano y latin pop siempre han sido tus fuertes o también incursionaste en lo criollo?

Desde pequeño no tuve tanto apego por la música criolla, me gustaban mucho las baladas porque podía expresar sentimientos muy personales, y el género del latin pop por su melodía alegre y bailable. Si bien es cierto que estoy incursionando en el latin pop y en el género urbano, me atrevería a decir que las baladas son mi fuerte.

¿Tu ingreso a ‘Yo soy’ fue porque crees que los realities de imitación son el mejor camino para abrirte paso en la música?

Mi ingreso a ‘Yo soy’ fue más por una visión de marketing, hubiera preferido un programa como ‘La voz Perú’ y poder mostrarme como artista sin necesidad de una imitación. No obstante, pienso que el medio televisivo es muy importante para llegar a más personas y que puedan ver la enorme cantidad de talento que existe en nuestro país.

¿Proyectos?

Quiero consolidarme como músico, y luego ir desarrollando con el tiempo mi propio negocio basado en producción musical, con el fin de que nuevos y reconocidos artistas puedan grabar. ❖