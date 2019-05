Kim Kardashian y Paris Hilton lanzan canción juntas [VIDEOS]

Paris Hilton y Kim Kardashian West anunciaron a través de sus respectivas redes sociales que están trabajando en un "proyecto secreto".

“#SecretProject con @KimKardashian. Can't can't No puedo dejar de mirar a mi #BestFriendsAss", escribió Paris Hilton, de 38 años, a la vez que acompañaba el mensaje con un clip posando junto a la socialité y empresaria Kim Kardashian West.

Ambas famosas se conocen desde hace 20 años, en aquel entonces Kim Kardashian solo era conocida por ser la amiga de Paris Hilton.

Actualmente, la situación parece ser al revés, la fama de la heredera parece haberse apagado mientras que la protagonista de reality Keeping Up with the Kardashians es objeto de portadas y noticias todos los días.

Aunque ambas celebridades nunca se mostraron enemistadas en publico, si fue evidente que había un distanciamiento entre ellas.

El proyecto secreto al que alude Paris Hilton se trataría de un cameo que realizaría la futura abogada Kim Kardashian para el video "Best Friend's Ass".

El videoclip de la canción ya está siendo grabado y las imágenes que muestran a Paris Hilton y Kim Kardashian luciendo diminutos y sexys vestidos plateados brillantes serían por el cameo que realizaría la hermana de Kylie Jenner.

El título de la canción “B.F.A.” es un juego de palabras: Best Friend's / Mejores amigos más la Ass / Trasero.

A través de Instagran, Paris Hilton dio a conocer un track de la canción junto con la portada del álbum al que pertenece la canción a la vez que trascendió que en el videoclip participaran otras celebridades como la ex participante del reality “The Real Housewives of Miami”, Larsa Younan; la estrella de los WAGS, Nicole Williams, y el imitador de Britney Spears, Derrick Barry.