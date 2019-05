Daniela Darcourt se muestra en prendas íntimas y remece las redes [FOTOS]

Daniela Darcourt volvió a sorprender en las redes con una sensual foto mostrando su cuerpo al descubierto, pero esta vez, en prendas íntimas.

La salsera envió un mensaje a sus seguidores tras las acusaciones de La India contra Yahaira Plasencia, pues la la tildó de 'vedette' por enseñar de más y hacer movimientos sensuales en sus presentaciones.

Ante ello, Daniela Darcourt no dudó en exhibirse en prendas íntimas y escribió: "Muchas veces el hecho de ser uno mismo asusta a cualquiera. Me pasó, por ejemplo, que por 'empatizar' con los de mi mundo, dejé de ser yo por unos momentos. No todos somos iguales, y en estos tiempos de doble moral, aún peor, lo real intimida, perturba y molesta. Pero saben, es preferible ir por la vida defendiendo tu esencia a caer en el juego de 'encajar' con el mundo".

En la imagen, Daniela aparece sonriendo usando sólo prendas íntimas tomándose la foto frente al espejo en el baño de su residencia.

Además, la salsera criticó las etiquetas que se coloca a las mujeres en las redes sociales debido a su figura. "Que si flaca, si gorda, si alta, si baja, si negra o blanca, si piensas igual o no, si te gusta algo o no: No importa. Y si alguien te reclama, respóndele: Yo tejo alas para volar".

La hermana de la intérprete de 'Señor Mentira' se pronunció en la publicación, "oye tápate, le diré a mi mamá, ya vas a ver. Te amo hermana. Dios te bendiga, pequeña rex".

La mayoría de los usuarios felicitaron a Daniela Darcourt por atreverse a mostrar su figura sin temor a las críticas.