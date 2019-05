Pedro Moral reveló que nunca conoció "los verdaderos ojos" de Sheyla Rojas

La participación, por segunda vez, de Pedro Moral en 'El Valor de la verdad' ha generado revuelo en Chollywood. En un nuevo adelanto del programa que conduce Beto Ortiz, el empresario indicó que nunca pudo conocer los "verdaderos ojos" de Sheyla Rojas.

"Me han 'dateado' que Sheyla nunca se quitaba los lentes de contacto, ¿de qué color son sus ojos en la realidad?", cuestionó Beto Ortiz en la segunda promoción que lanzaron en el programa 'Válgame Dios'.

"Beto, nunca conocí sus verdaderos ojos, te juro. Qué buena pregunta me has hecho. Creo que sí se los quitaba cuando ya estaba oscuro, pero cuando amanecía corría al baño y se los ponía, claro. En serio, no por querer burlarme, pero me has hecho una buena pregunta. Nunca conocí sus ojos", comentó Pedro Moral.

En ese contexto, el ex de Sheyla Rojas indicó que los lentes de contacto que usaba la conductora, los cuales nunca le permitieron mostrar el verdadero color, eran de canje.

Minutos después, Rodrigo González bromeó sobre el particular y admitió que no se había percatado que la ex de Pedro Moral siempre usaba lentes de contacto.

Ante el asombro del conductor de 'Válgame Dios', Beto Ortiz se mofó y encaró a Rodrigo González aduciendo que le parece una mentira lo que está diciendo, porque el tema de los lentes de contacto, de canje, de Sheyla Rojas era de conocimiento público.

Al inicio del video se puede apreciar a Pedro Moral haciendo su ingreso en el set de 'El valor de la verdad', mientras que el 'Zorro' Zupe y el resto de invitados le arrojaban pétalos de rosas, simulando un matrimonio.

