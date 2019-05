Poly Ávila emite contundente comentario tras ser retirada de 'El artista del año' [VIDEO]

Poly Ávila sorprendió a todos sus seguidores con un contundente mensaje compartido en Instagram tras revelarse su salida de 'El artista del año'. Ante la ola de rumores sobre las razones que la llevaron a ser separada del programa, la modelo decidió romper su silencio y dedicar una emotiva publicación a todos sus seguidores.

Como se recuerda, la modelo estuvo en el ojo de la tormenta tras revelar detalles sobre la 'fiesta del terror' en Asia y denunciar que fue drogada contra su voluntad al tomar la bebida que le sirvió Nicola Porcella. Sus palabras dejaron fuera de 'Esto es Guerra' y 'Estás en todas' al exchico reality, generando malestar en la producción.

Según los medios de espectáculos, la razón principal que dejó fuera de Poly Ávila del reality de talentos fue su denuncia en contra del guerrero, donde se determinó que ella y otras modelos fueron drogadas. Ante las especulaciones, la modelo argentina rompió su silencio y se pronunció en Instagram.

''Quiero agradecerles por tantas muestras de cariño. De verdad que me llena el corazón recibir su buena vibra. Fue una mitad de año muy fuerte, pero de mucho aprendizaje. No hay tiempo para lamentos porque estoy enfocada solo en seguir creciendo, estudiando y haciendo lo que me apasiona. El universo es sabio, y sin dudas cuando se cierra una puerta se abren mil'', manifestó en la citada red social.

Su separación se habría realizado a raíz por una decisión de la producción de 'Esto es Guerra' en forma de solidaridad con Nicola Porcella, cuya imagen quedó por los suelos tras las declaraciones de Poly Ávila y Claudia Meza en programas como 'El valor de la verdad'.

Presentación de Poly Ávila en 'El artista del año'