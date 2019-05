Yanet García eleva la temperatura con minifalda de colegiala [VIDEO]

La reconocida modelo mexicana Yanet García elevó la temperatura de todos sus seguidores de Instagram con reveladoras fotografías vestida de colegiala en su programa de Televisa.

"Feliz día del niño", compartió la 'influencer' en Instagram. La publicación ya tiene más de 150 mil corazones. Los comentarios de sus fans no se hicieron esperar: "Hermosa. "Cuanto ingenio, solo por eso te sigo", "Guapísima", "Princesa bonita", "Hermosa", "Niña", "Que Dios esté contigo y te bendiga. Que seas pobre en la desgracia y rico en bendiciones. Que no conozcas más que alegría desde este día en adelante. Buenos días, hermana". fueron algunos de los mensajes que le enviaron a Yanet García.

En otra publicación reveló una imagen 'hot' junto a un 'carrito' de helados finos. Esta imagen llego a los casi 300 mil likes. Una vez más los halagos no se hicieron esperar: "Tú dejas helado a quien quieras", "Colegiala", "Diosa", "Linda", "Churra", "Sin palabras", fueron algunos de los comentarios en Instagram.

¿Quién es el novio de Yanet García?

El nuevo enamorado de Yanet García es un escritor, empresario y ex jugador de fútbol americano profesional de la Arena League. Es el anfitrión de The School of Greatness, un programa de entrevistas distribuido como un podcast.

Cuatro Datos de Yanet García

- Nació un 14 de noviembre de 1990 en Monterrey, Nuevo León.

-A pesar que muchos fans indican que su trasero es operado, ella los desmiente con las constantes rutinas de gimnasio que publica en Instagram.

-Tiene una agencia de modelos llamada: "Yanet García Models".

-En el 2013 hizo casting para "Nuestra Belleza México", sin embargo, no fue seleccionada.