Murió Peter Mayhew, el que hizo de Chewbacca en la saga de Star Wars

El actor Peter Mayhew, que interpretó durante años a Chewbacca, el extraterrestre gigante y peludo de la saga Star Wars, falleció este martes a los 74 años en su domicilio, en Texas, anunció este jueves su familia en Twitter.

Mayhew, nacido en Londres en mayo de 1944, medía 2,21 m, lo que le permitió conseguir su primer papel en el cine en 1976 en Simbad y el ojo del tigre, en el que dio vida a un minotauro.

El año siguiente, George Lucas lo eligió para interpretar a Chewbacca en la primera película de Star Wars y siguió encarnando a ese personaje hasta El despertar de la fuerza (2015), antes de ser sustituido por problemas de salud. Mayhew conservó, sin embargo, un papel de consejero para su sucesor como Chewbacca, el jugador de baloncesto finlandés Joonas Suotamo, que mide 2,09 m.

Un gigante amable

“Era el más amable de los gigantes. Un gran hombre con un corazón aún más grande que nunca dejaba de hacerme sonreír, y un amigo leal al que amaba profundamente”, tuiteó Mark Hamill, el intérprete de Luke Skywalker en Star Wars.

Los gruñidos que caracterizan el lenguaje del fiel compañero y copiloto de Han Solo no eran fruto de Mayhew, sino de ingenieros de sonido. Pero los fans consideran que su expresividad y sus gestos bajo el disfraz de Chewbacca contribuyeron al éxito del personaje.

Tras jubilarse, Mayhew siguió participando en eventos dedicados a “Star Wars” en todo el mundo. Su familia y sus amigos harán una ceremonia en su memoria el 29 de junio.

Este sábado 4 de mayo es el Día de Star Wars, debido a que en inglés (May 4) suena muy similar a “May the Force be with you”, una frase icónica de las películas. ❖