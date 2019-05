Drake y Madonna, lo mejor de los Billboard

Con 12 galardones, Drake fue el triunfador de los Billboard y superó el récord de los premios ganados por Taylor Swift, quien abrió la gala en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas con la canción ‘Me!’, con una espectacular presentación, decenas de músicos y bailarines flotando al estilo ‘Mary Poppins’.

Drake con su disco Scorpio ganó a mejor álbum y fue considerado el artista del año, el mejor artista masculino, el mejor rapero, entre otros y sumó –en total– 27 galardones a lo largo de su carrera, cuatro más que Swift. “Quiero agradecerte, mamá, por todas las veces que me llevaste a las clases de piano. No importa cuánto tiempo me tomó darme cuenta de qué quería hacer, tú siempre estuviste ahí para llevarme”, agradeció el rapero de 32 años, quien también se confesó fan de ‘Game of Thrones’ y agradeció a Arya Stark (Maisie Williams) por “su trabajo”. En tanto, el Icon de Billboard 2019 fue Mariah Carey. “¿Ícono? Yo no pienso de esa manera sobre mí. Comencé a hacer música por necesidad y para poder expresarme. En esta vida todo se hace posible”.

El show de los 5 millones

El momento más esperado para el público latino fue ver la performance de Maluma con Madonna. La leyenda de la música llevaba más de cuatro años sin presentar una canción nueva en vivo y mostró ‘Medellín’, el primer sencillo de Madame X, su nuevo alter ego. Hace una semana la presentó en el videoclip que inicia con el siguiente monólogo. “Me han secuestrado, torturado, humillado y maltratado. Pero todavía tengo esperanza. Por los ángeles que me rodean, por el espíritu de mi madre, que siempre está protegiendo. De ahora en adelante, soy Madame X”.

En el escenario, Madonna apareció rodeada de hologramas en una puesta en escena que costó 5 millones de dólares. De hecho, para la crítica de Rolling Stone esto “mejoró” la versión original. El colombiano canta también ‘Bitch I’m Loca’ del disco Madame X. Aunque la dupla sigue sorprendiendo a propios y extraños, Maluma también cuenta con una colaboración de ella en el disco 11:11. Tras esta edición, los fans de la banda BTS –que ganó dos premios y opacó a Maluma en la alfombra roja– esperan que graben con la reina del pop. Madonna dio el primer paso y se fotografió con ellos. ❖

