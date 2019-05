¿Poly Ávila fue retirada de 'El artista del año' por Nicola Porcella? [VIDEO]

A solo una semana de su debut, Poly Ávila habría sido retirada de las filas de 'El artista del año', luego que las productoras de América TV se enfrentaran por intereses en común.

Pancho Rodríguez fue el primero en salir del programa de canto y baile, por pedido de la productora Pro TV, quien tomó la decisión de sacarlo de las filas del programa de Gisela Valcárcel debido a la participación de Poly Ávila, quien hizo público de lo que sucedió en la denominada 'fiesta del terror' donde estuvo Nicola Porcella y otros chicos realitys.

A solo días de la segunda emisión de 'El artista del año', la argentina habría sido retirada del reality de baile y canto, porque aún no resuelve el tema legal en el que se ve envuelta.

Pese a que Poly Ávila no ha querido dar declaraciones a la prensa, solo se limitó a escribir el siguiente mensaje cuando intentaron comunicarse con ella a través de Whatssapp: "No puedo declarar nada, nada. No estoy respondiendo nada a nadie, perdón, y gracias por tu mensaje".

Hace dos días, la bailarina dejó un curioso mensaje en su perfil autorizado de Instagram.

"Lo que no te mata, te hace más fuerte", escribió la expareja de André Castañeda, generando diversas especulaciones entre sus fanáticos.

Ahora, Magaly Medina expuso un informe que confirmaría el enfrentamiento entre las productoras Pro TV y GV Producciones por haber llevado a Poly Ávila y Pancho Rodríguez en un mismo espacio.

Pro TV vio conveniente alejar al chileno del reality, días después se sabría que la argentina también seguiría los mismos pasos del participante de 'Esto es Guerra'. Todo indicaría que las productoras de América TV mantienen en pie el objetivo de proteger a Nicola Porcella, según la conductora de 'Magaly TV, la firme'.

Horas antes, Mario Hart habría confirmado la salida de Poly Ávila de las filas de 'El artista del año'.

