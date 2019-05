Jely Reátegui, no quiere hablar de 'Esto es guerra'

En el 2016, la actriz Jely Reátegui, sorprendió a más de uno cuando comparó el desempeño de Angie Arizaga y Nicola Porcella en 'Ven baila quinceañera' como el de "dos puertas". "Es que no son actores pues. Para mi es como dos puertas interactuando, o sea, yo veo las escenas y no pasa nada. Creo que se dan un beso y me pongo muy nerviosa, son como un bloque, dos puertas que han puesto, una frente de la otra y están allí... y hay una voz, pero no pasa nada. No hay objetivo, no pasa nada", dijo en aquella oportunidad en una entrevista, generando la respuesta inmediata de Porcella y de la propia Angie.

El tiempo ha pasado y esta semana, la actriz 'apareció' nada menos que en 'Esto es Guerra', pero a través de un spot que ella protagoniza para una firma auspiciadora del programa. "Me mandaron esta foto y me reí un montón. Jamás me imaginé salir en 'Esto es Guerra', estoy confundida. Los envidiosos dirán que soy Camucha Negrete con un gran peluquín de infarto", publicó la talentosa actriz en su cuenta de Instagram, quien se encuentra promocionando la reposición de: la obra teatral 'El primer caso de Black & Jack', que estará en el renovado Teatro Julieta, desde el 7 de mayo. "La puesta es una sátira a las redes sociales, donde todos estamos inmersos. Yo me divierto mucho en mis redes sociales, me gusta, la paso bien. Tengo redes sociales, desde antes que existiera el Facebook. Incluso, contaba mis cosas en un blog. No es que yo me haya sumado a la ola. sino que yo estaba en ella", señaló.

PUEDES VER Nicola Porcella demanda a Magaly Medina ante el Ministerio Público

Agregó que la parte que no le agrada es que muchos la usan para insultar. "La gente espera cosas de ti y uno, a veces, se ve con la obligación de que tienes que cumplir con ciertas expectativas para complacerlos, Si no cumples, estás muy mal", opinó. Pero cuando se le preguntó por lo que escribió acerca de su 'aparición', en el reality de América Televisión, la actriz no le dio importancia. "No quiero hablar de eso, porque me parece una tontería", se disculpó.