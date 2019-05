Yanet García cuenta terrible accidente que sufrió y la postró por ocho meses

No todo fue color de rosa. Yanet García, mejor conocida como la Chica del Clima, reveló que quiso dejar su fama en México para perseguir su sueño de ser actriz en Estados Unidos, sin embargo, un terrible accidente la postró por 8 meses.

Cuando la presentadora mexicana del programa 'Hoy' ganó popularidad, conoció a su exnovio, el gamer Doug Martin. Ambos tenían la idea de dejar todo en tierras aztecas y empezar desde cero en Estados Unidos.

En una entrevista para la sección 'A corazón abierto', del programa 'Hoy', Yanet García relató que Doug Martin, mejor conocido como Faze Censor, hizo de todo para conocerla y tanto fue se insistencia que tuvieron una cita.

"Estuvo increíble porque él tenía a sus seguidores por los videojuegos y yo en ese momento estaba siendo viral en todo el mundo, entonces cuando nos conocimos y se supo, sus seguidores se vinieron conmigo y mis seguidores se fueron con él, fue una bomba increíble para ambos. Yo no lo ayudé a él, no lo hice a él ni él me hizo a mí. Los dos crecimos juntos", relató Yanet.

Al año de conocerse, la presentadora hizo un casting en Hollywood, pero no obtuvo el papel porque no hablaba inglés. Por ese motivo, Martín le ofreció irse a vivir con él a Estados Unidos y así prepararse adecuadamente.

A pesar de las críticas de sus más cercanos por tomar radical decisión, García hizo oídos sordos y decidió viajar. No obstante, todo se vino abajo, pues la modelo se accidentó.

"Voy a Los Ángeles a promocionar una película y me quiebro mi pie. Fue súper difícil porque muchas personas no supieron que me quebré el pie, estuve ocho meses en terapias y rehabilitaciones, bajé mucho de peso. Tenía una pierna grande, una chiquita y estaba empezando en redes sociales, casi no subía todo el proceso", relató la presentadora de Televisa.

Asimismo, la modelo aseguró que dicha etapa la ayudó a crecer como persona.

"Volví a crear mi cuerpo, me hice una mejor persona. Fue un proceso doloroso, pero muy bueno porque me hice una mejor una persona".

Luego del accidente, Yanet recibió la invitación de la productora Magda Rodríguez para integrarse al programa Hoy como la Chical del Clima ."Siento que Dios me mueve para un lado y para el otro", manifestó.