Rocketman, la fantasía musical inspirada en Elton John

Después del enorme éxito de Bohemian Rhapsody, el biopic sobre Freddie Mercury que ganó este año cuatro premios Óscar; los amantes de la música cuentan los días para ver al actor Taron Egerton protagonizando Rocketman, uno de los musicales más esperados del año, basado en la vida del cantante Elton John, que tras 50 años de carrera está a punto de retirarse.

La película lleva por nombre Rocketman, el título de una canción de Elton John que fue lanzada el 17 de abril de 1972, y se centra en los primeros años de la carrera del cantante británico hasta su estrellato, pero la crítica ya se adelanta y dice “no estamos ante una película biográfica al uso. De hecho, ha sido catalogada como un biopic de ‘fantasía real’ y un musical sin censura”.

Rocketman sigue la vida de Elton John desde sus primeros días como Reginald Dwight, un joven prodigio de la Real Academia de Música, hasta su asociación con el letrista Bernie Taupin. La película está escrita por Lee Hall (el hombre detrás de Billy Elliot) y dirigida por Dexter Fletcher.

El medio británico The Guardian, por ejemplo, señala que el puritanismo de Hollywood volvería a hacer de las suyas y podrían eliminarse 40 segundos de la cinta porque Taron Egerton (Elton John) y Richard Madden (John Reid) aparecen desnudos en la cama, y aunque no hay escenas de sexo explícitas, puede que sean censuradas por la distribuidora. Y eso que el propio Elton John, productor de la película, pidió que no se dejara ningún detalle y se contara todo sobre su vida, aún y cuando no fuera “apto para menores”. A nuestro país llega este 30 de mayo y desde ayer ya está a la venta el soundtrack del filme. ❖