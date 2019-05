Susan ochoa: “Las críticas me afectaron mucho”

Ante la ola de críticas que ha recibido por entrar en competencia en el reality ‘El artista del año’, Susan Ochoa confesó que cada uno de los comentarios en contra de su decisión la golpearon.

“Realmente me afectó mucho, me puso muy triste. Siento que participar del reality es un reto que me ayuda a descubrirme a mí misma y a crecer, me enseña muchas cosas como bailar con coreografía. Esto sirve para mi carrera, por eso quisiera un poco más de comprensión”, refirió la cantante.

“La televisión me hizo conocida y creo que esta es una oportunidad para llegar a más gente y seguir en el corazón del público, ese es mi objetivo”, añade Susan, quien no cree que exponerse a la crítica del jurado del reality termine afectando su carrera.

“Cuando uno ingresa a un reality no sabe quién estará de jurado, pero no creo que Santi Lesmes o ninguna otra persona tenga la intención de humillar con sus palabras al artista. Estoy segura que eso no va a pasar. De mi parte, cada comentario que me den lo tomaré de manera constructiva”.

De otro lado, Susan asegura que participar en ‘El artista del año’ no significa que su carrera como cantante se estanque. “Como ya dije, ingresé al programa para nutrirme como artista, pero no para dejar mi carrera de lado. Precisamente, este 5 estoy viajando a Chile para hacer promoción de mi disco La dueña soy yo en tele, hay miras de ir a México, el 31 estaré en el auditorio del colegio Santa Úrsula y luego me voy a Chiclayo con mi disco”.

Cabe mencionar que antes de conversar con la prensa, Susan utilizó su cuenta de Instagram para hacer su defensa. “En la vida hay decisiones que tomas y las personas no podrán entender... Todo sirve para aprender. Voy a seguir con mucha fe, con toda la actitud positiva aunque todos me critiquen... Todo tiene una razón, todo tiene su por qué y el mío es seguir llegando a sus corazones”.