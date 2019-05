Susan Ochoa: “Las críticas me afectaron mucho”Ryan Reynolds: el actor mejor pagado en NetflixSeparan de reality a Pancho Rodríguez

Ante las críticas que ha recibido por entrar en competencia en el reality ‘El artista del año’, Susan Ochoa confesó que cada uno de los comentarios en contra de su decisión la golpearon.

“Me afectó, me puso muy triste. Siento que participar del reality es un reto que me ayuda a descubrirme a mí misma y a crecer, me enseña muchas cosas como bailar con coreografía. Esto sirve para mi carrera, por eso quisiera un poco más de comprensión”, dijo la cantante.

“La tv me hizo conocida y creo que esta es una oportunidad para llegar a más gente y seguir en el corazón del público, ese es mi objetivo”, añade Susan, quien no cree que exponerse a la crítica del jurado del reality afecte su carrera. “Cuando uno ingresa a un reality no sabe quién estará de jurado, pero no creo que Santi Lesmes o ninguna otra persona tenga la intención de humillar al artista. Estoy segura que eso no va a pasar. De mi parte, cada comentario que me den lo tomaré de manera constructiva”. Susan asegura que participar en ‘El artista del año’ no significa que su carrera como cantante se estanque. “Como ya dije, ingresé al programa para nutrirme como artista, pero no para dejar mi carrera. ❖

La revista Variety reveló el sueldo que ganaron algunas estrellas de Hollywood el último año y la compañía que mejor pagó a uno de sus actores fue Netflix. Según el magazine, esto se debe al interés de la mencionada plataforma de streaming en la producción de películas.

El actor Ryan Reynolds encabeza la lista de los mejores pagados de Netflix con US$27 millones por protagonizar, Six Underground del director Michael Bay. Los contratos millonarios que ofrece Netflix son más elevados para sus actores a diferencia de los que pueden ofrecer los grandes estudios de cine tradicionales, que optaron por “recortar” los salarios de las estrellas en favor de arreglos monetarios que estén sujetos a la recaudación de las películas.

Le siguen:Dwayne Johnson, con US$20 millones por Fast & Furious: Hobbs & Shaw; luego Robert Downey Jr con US$ 29 millones de dólares. ❖

Armando Tafur, productor de ‘El artista del año’, confirmó que Pancho Rodríguez ha sido separado del reality.

“Es cierto, Pancho ya no va más en el reality. La productora Pro TV de ‘Esto es guerra’ es libre de manejar sus talentos como mejor quieren. En este caso, no desea que Pancho continúe y respetamos su decisión”, explicó Tafur. “El motivo es en realidad medio ambiguo, creo que no es necesariamente por la participación de Poly Ávila en el programa, va por un tema de solidaridad por parte de él y sus compañeros por el tema que es conocido (Poly perjudicó a Nicola Porcella en la denuncia que realizó por la llamada ‘Fiesta del terror’.❖