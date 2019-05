Andrea Llosa arremete contra mujer que calificó de “pulgoso” a un policía

Patricia Marisol Estrella Tisnado es la mujer que el martes se hizo famosa en las redes sociales por agredir verbalmente a un efectivo de la Policía Nacional del Perú (PNP).

En el video que causó la indignación de miles de peruanos se puede ver a la mujer perdiendo los papeles mientras le levanta la voz a un efectivo de la Policía Nacional.

Al parecer, Patricia Marisol Estrella Tisnado presentaba ante el agente un reclamo por un incidente que tuvo con el conductor de un camión, presumiblemente por algún choque entre los vehículos.

Cuando el agente le indica que podría solucionar con “pulidor” la avería que tendría su vehículo, la mujer pierde el control y empieza a gritarle al agente frases como “como no es tu carro” o “como tú no tienes esta clase de carro”; mientras el efectivo le pide reiteradamente que le baje la voz.

“No te bajo la voz, no, tampoco estás hablando con cualquier persona. Tú no me puedes detener, estás loco. ¡Quién serás! ¡Desubicado! Pulgoso, asqueroso. Policía coimero seguro es”, le dijo Estrella Tisnado.

Ante esta situación, la periodista Andrea Llosa no pudo contener su furia y lo expresó en las redes sociales contra Patricia Marisol, a quien la calificó como una “pobre diabla”.

“Por Dios, díganme que ya fue detenida esta pobre diabla…”, expresó en Twitter la conductora de ‘Nunca más’ y ‘Andrea al mediodía’.

Patricia Estrella perdió su trabajo por agredir a policía

Luego de que Patricia Marisol Estrella Tisnado se hiciera tristemente célebre por protagonizar un video en el que agrede verbalmente a un efectivo de la Policía Nacional, la Municipalidad Provincial del Callao envió un comunicado en el que informa que la mujer no forma más parte del equipo de trabajadores de la administración chalaca.

Tras condenar los actos de discriminación de la mujer, la comuna provincial del primer puerto precisó que esta “tuvo una prestación de servicios” en la administración del primer puerto. Sin embargo, “a la fecha no tiene vínculo laboral ni contractual con la entidad”, precisó la administración del Callao.

Al final de su mensaje, la comuna provincial chalaca señaló que ha iniciado las investigaciones correspondientes y enfatizó que su rechazo a actitudes como la adoptada por Estrella Tisnado.