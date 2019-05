Vanessa Terkes se enfrenta a usuario que insultó a Sujetka en su cumpleaños

Este miércoles 1 de mayo es el cumpleaños de Sujetka Val, la única hija de la actriz Vanessa Terkes; por ello la esposa de George Forsyth no quiso que esta fecha pase desapercibida.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz peruana compartió un video en el que no puede ocultar lo orgullosa que se siente de Sujetka Val Terkes, quien hace unos días dio a conocer a su enamorada.

En el video que aparece en las historias de Vanessa Terkes se puede observar a la actriz sonriendo y llenando de besos a su única hija, mientras esta la abraza y mira para la cámara.

“Hoy es el cumpleaños de la chica más linda que he conocido en mi vida”, se le escucha decir a la esposa del alcalde de La Victoria. Luego expresa “Feliz cumpleaños, mi amor. ¿Quién te ama?”, a lo que la joven responde: “tú”.

Por otro lado, Sujetka Val Terkes compartió en su cuenta de Instagram una fotografía de ella en la que debuta como modelo. La actriz también aprovechó para dejarle un mensaje.

“Feliz cumpleaños a la más bella en todo sentido, te amo princesa”, escribió Vanessa Terkes, quien se ha ganado el cariño de los de La Victoria por lo que hace en el distrito.

Sin embargo, algunos usuarios aprovecharon la publicación para dejar mensajes homofóbicos; mientras que otro le pidió que vuelva a ser lo que es, en referencia a su sexualidad.

Sin caer en la polémica, Vanessa Terkes aseguró que todos debemos respetarnos, sin importar la religión.

“Hoy me crucé con alguien que tenía ideologías parecidas a la mía, pero a diferencia mía, ella me decía que yo para llegar al cielo, no podía ponerme el polo (playera) de mi esposo ni para dormir… en ese momento le dije: de religión no discutamos, te respeto y respétame y respetemos a los demás y cada quien, tú evangélica y yo católica”, escribió la actriz que resaltó mucho en Televisa.

