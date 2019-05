Kim Kardashian se gana el repudio de sus fans

Todo parece indicar que Kim Kardashian quedó fascinada con su viaje a Bali que realizó el año pasado, pues ayer subió subió más fotos de su paseo por la isla. Sin embargo, la celebridad se ganó el rechazo de sus seguidores al posar con animales silvestres.

La hermana de Kylie Jenner utilizó su cuenta de Instagram para subir una serie de imágenes con el siguiente mensaje: "Extrañando Bali y el asombroso santuario de elefantes".

A los seguidores de Kim les gustó las publicaciones. Aunque algunos halagaron a la modelo por su belleza y estilo, hay quienes la atacaron por posar con un elefante. Esto debido a que se trata de un animal en cautiverio, y no todos los fanáticos están a favor de este tipo de trato con ellos. Según sus comentarios, consideraron que al publicar la imagen ella estaría apoyando esas acciones.

“¡Vergüenza,otra vez Kim! Si estuvieras visitando un verdadero santuario de elefantes, nadie estaría montando el elefante”, le recriminó uno de sus seguidores. “Es dañino para ellos y no muy humano”, añadió.

“Alguien en tu posición no debería estar promocionando algo como esto. Es cruel”, escribió otro usuario.

La mayoría de los comentarios giro en torno a qué no se trataba de un santuario pues el elefante estaba atado y además alguien lo estaba montando, lo que provoca daños en su columna.

Asimismo, los seguidores de Kim le aconsejaron que antes de acudir a lugares como ese, se informará de mejor manera.

“Tan terriblemente triste ver elefantes como este. ¡Kim, por favor enseña a tus hijos y al mundo que estos elefantes sufren!”, le reclamaron.

Recordemos que la empresaria viajó a Bali en octubre pasado junto a su familia y su esposo Kanye West. Las vacaciones quedaron grabadas en uno de los episodios del reality show 'Keeping Up with the Kardashian'.