Billboard Music Awards: Halsey tiene gran gesto de amor con integrantes de BTS

A pocas horas de la nueva edición de los Billboard Music Awards, la cantante Halsey decidió engreír a sus amigos de BTS con un lindo detalle, que los propios integrantes dieron a conocer con un video de Twitter.

Según reportó BTS en su cuenta oficial, la intérprete de 24 años le dio un brazalete de la amistad a cada uno de los integrantes de la banda Kpop.

Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook lucieron sus nuevos brazaletes con un video que viene viralizándose en las distintas redes sociales por las ARMY.

BTS cantará en vivo con la compositora estadounidense Halsey el tema 'Boy With Luv', su más reciente éxito en YouTube.

El grupo surcoreano consiguió dos nominaciones en los Billboard Music Awards 2019 y figura en las categorías Top Dúo/ Grupo y Top Social Artist.

BTS tendrá una presentación musical en los Billboard Music Awards 2019, donde interpretará su más reciente éxito 'Boy With Luv' junto a la cantante estadounidense Halsey.

A través de las redes sociales, los organizadores de la importante premiación hicieron el anuncio de manera oficial para alegría de las ARMY, club de fans de la boy band surcoreana.

BTS es un grupo de Kpop surcoreano formado por Big Hit Entertainment. Está compuesto por siete integrantes: Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook. Debutaron el 12 de junio de 2013 con la canción "No More Dream" incluida en su primer sencillo "2 Cool 4 Skool".

Su estreno en Japón se produjo con la versión en japonés de "No More Dream" el 4 de junio de 2014. El nombre del club de fans oficial es A.R.M.Y, acrónimo de Adorable Representative MC for Youth.

Can't wait for TOMORROW! We'll be performing @BBMAs! See you 8/7c on NBC! #BBMAs



내일이면 #방탄소년단 빌보드 뮤직 어워즈 무대를 볼 수 있다니!! 내일 봐요 pic.twitter.com/xfhKCmG81l