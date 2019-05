Gianella Neyra grita ¡basta ya! en el cine

Adriana es una publicista de perfil bajo, siempre ‘suavecita’ a pesar de que se ve agobiada por el constante maltrato de su jefe (Nicolás Galindo), pero la llegada de una joven influencer a la oficina (Alessandra Fuller) que pasa por encima de ella y la hace sentir obsoleta termina por desesperarla al punto que manda todo al ‘tacho’.

Esa es la a sinopsis de Recontraloca, la cinta de corte de comedia que Gianella Neyra protagoniza bajo las órdenes de Giovanni Ciccia, quien se estrena como director.

“La gente va a salir con ganas de mandar a la ‘miércoles’ a esa persona a la que nunca se atrevió a decirle nada. Creo que Recontraloca va a servir para atreverse a ser un poquito locos en la vida”, comenta la actriz, quien asegura que se identificó con su personaje.

“Tengo un montón de cosas de Adriana. A quién no le ha pasado que sientes que tú no eres la que estás equivocada, pero todo el mundo trata de convencerte de que todo está bien, sin embargo, no eres feliz, pero te cuesta decir ¡basta ya! Todos en algún momento sentimos que no aguantamos, pero no sabemos cómo hacer para salir de ese cuadro hasta que explotamos, a mí me ha pasado muchas veces”.

La actriz destacó al elenco que la acompaña en esta nueva aventura en el cine.

“Adriana, además, se siente un poco asfixiada por su esposo (Paul Vega), su hijastro (Santiago Suárez), sus vecinos (Franco Cabrera y Guillermo Castañeda), su mejor amiga (Rossana Fernández Maldonado), una señora que siempre se cruza en su camino y que le hace la vida imposible (Rebeca Escribens) y su hermana (Patricia Portocarrero). Busca ayuda con su psiquiatra (Gonzalo Torres) y hasta se somete a un extraño ritual con un viejo curandero de los andes (Carlos Carlín) antes de soltar todo lo que tiene dentro”, dijo para luego elogiar a Giovanni Ciccia en la dirección.

“Me he sentido muy cómoda y muy confiada de ponerme a sus órdenes, ha hecho un trabajo impecable. Ha sido una grata experiencia”, dice.

En tanto, Ciccia, quien además de dirigir también forma parte del elenco, contó por qué escogió esta cinta para su debut en la dirección, tomando en cuenta que ya se ha hecho en países como Argentina, Chile, España y México.

“Siempre dije que quería una historia de comedia, bastante disparatada para dirigir, hasta que llegó esta propuesta de parte de La Soga Producciones que ha sido como un regalo para mí, así que me lancé. Estoy muy contento con el trabajo que hemos hecho. Además, estuve mucho tiempo dirigiendo teatro, así que ya era hora de hacer cine”, señaló tras presentar el tráiler oficial.

El actor, además, resume Recontraloca como una historia actual en la que se plasma el empoderamiento de la mujer. “Es básicamente la historia de una mujer que está en búsqueda de su dignidad, de su empoderamiento, su deseo de ser ella misma, reencontrarse con ella, encontrar la felicidad y dejar de obedecer a lo que dicen los demás de lo que debe ser o lo que debe hacer. Es decir, es una historia de liberación femenina contada desde el lado más disparatado de la comedia”. ❖