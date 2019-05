Yahaira bloqueó a 'Coto' Hernández de Instagram y modelo le envió duro mensaje

Yahaira Plasencia habría puesto fin a su amistad con 'Coto' Hernández luego de enterarse que el costarricense estaría saliendo con una modelo ecuatoriana.

Una reportera del programa conducido de Latina por Rodrigo González y Gigi Mitre le preguntó a la salsera si continuaba si amistad con el examigo de Erick Sabater y esta dio una respuesta que dejó sin palabras a más de uno.

Al oír esta interrogante, la popular 'Reina del Totó' puso cara de pocos amigos y contestó: "No hablo de nadie, no hablo de terceras personas. Estoy tranquila y enfocada en mi carrera. Nada más".

'Coto' Hernández también fue entrevistado por '¡Válgame Dios!' y sorprendió a los televidentes al contar que, al parecer, la expareja de Jefferson Farfán lo habría bloqueado de su cuenta oficial de Instagram. "No sé si me dejó de seguir o me bloqueó porque no puedo ingresar a su Instagram", comentó.

La reportera le mostró al costarricense un video en el que Yahaira Plasencia hace gala de sus curvas con un sensual baile en bikini en su cuenta de Instagram.

Al verlo, el exintegrante de ‘Esto es Guerra’ lanzó un inesperado comentario sobre el físico de la exintegrante de ‘Son Tentación’. "Podría tener un mejor cuerpo, pero no le gusta hacer ejercicio ni dieta", dijo ‘Coto’ Hernández.

Finalmente, luego que le dijeran que él podría motivar a Yahaira a entrenar, el modelo soltó una polémica frase que confirmaría su alejamiento de la ‘Reina del Totó’. "Ya no somos tan amigos, entonces ya no tengo como ayudarla", sentenció el ex chico reality.