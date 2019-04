Andrea San Martín revela doloroso drama que vive como madre soltera

La modelo Andrea San Martín se ha convertido en una usuaria activa en la red social YouTube luego de su esperado lanzamiento como estrella de YouTube con el blo "Mamá por partida doble". La exchica reality narra los pasajes que le toca vivir en su estado de madre soltera, quien tiene bajo su cuidado a sus dos hijas, Maia (3 años) y Lara (7 meses).

En el último video que compartió en su canal de YouTube mostró todos los esfuerzos que tuvo que hacer con sus familiares para poder organizar una mudanza. La exchica reality Andrea San Martín narró a sus cientos de seguidores en la red social que tomó la decisión de abandonar la vivienda que tenía por un "tema personal".

PUEDES VER Andrea San Martín sorprendió al debutar como actriz en 'Señores Papis' [VIDEO]

La modelo peruana y ex integrante de "Esto es guerra" contó en la red social que ella tuvo que tomar sus cosas, y las de sus hijas, para regresar a la casa de su madre. La estrella de televisión tomó bolsas de plástico para poder organizar su objetos personales. Durante la grabación que hizo dentro de su vehículo, Andrea no dio mayor explicación de la decisión que tomó, solo manifestó que se encuentra haciendo un sacrificio para no perjudicar la vida de sus pequeñas.

Andrea San Martín explicó que tiene que hacer varios sacrificios para poder tener a su hija en el nido, que este año lo termina, y también para dar los cuidados necesarios a su hija menor, Lara. En la red social YouTube compartió una serie de videos en los que manifiesta sus vivencias como madre soltera, luego de terminar sus dos relaciones amorosas. Una se hizo conocida porque mantuvo un romance con el chico reality Sebastián Lizarsaburu, y el otro fue con un hombre identificado como Juan Víctor.

Andrea San Martín cuenta amargo pasaje que le tocó vivir como madre soltera