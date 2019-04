Lee Min Ho impacta con su aspecto tras salir del servicio militar [FOTOS]

Lee Min Ho terminó su servicio militar obligatorio en Corea del Sur antes de lo previsto. El famoso actor y cantante fue liberado de su obligación civil el pasado jueves 25 de abril, después de casi dos años.

El artista surcoreano regresó finalmente a la vida civil luego de cumplir su servicio militar obligatorio en Suseo Social Welfare Center (Centro de Bienestar Social de Suseo), ubicado en el distrito de Gangnam en Seúl, donde se mantenía enclaustrado desde el 12 de mayo de 2017.

Durante casi dos años, Lee Min Ho se desempeñó como trabajador del servicio público y no como un soldado en servicio activo. La excepción con el protagonista de kdramas como “Boys Over Flowers”, “The Legend of the Blue Sea” y "The heirs" se dio debido a las lesiones graves que sufrió en un accidente automovilístico en 2006.

Por tal motivo, la estrella coreana de 31 años comenzó su servicio antes de presentarse en el Nonsan Training Center (Centro de entrenamiento de Nonsan) en marzo del año pasado para su entrenamiento militar básico de 4 semanas.

La salida de Lee Min Ho del servicio militar se iba a ejecutar este 11 de mayo de 2019, sin embargo, el famoso actor salió 16 días antes de lo previsto. Esto a raíz de las declaraciones del ministro de Defensa de Corea del Sur, que anunció que gradualmente estará reduciendo los tiempos del internamiento, para servicio público de 24 a 21 meses.

La autoridad surcoreana especificó que la medida también beneficiará a los que están en servicio. Desde entonces, las minoz (como se hacen llamar las fans de Lee Min Ho) estuvieron atentas al regreso de su ídolo.

Como era de esperar, las fans de Lee Min Ho estuvieron esperando que salga del Suseo Social Welfare Center para manifestarle todo su apoyo.

Al ver a las ‘minoz’ el pasado jueves 25, Lee Min Ho las saludó desde lejos e hizo gestos de agradecimiento. Horas después de su liberación, el actor utilizó su cuenta de Instagram para agradecer por los regalos que recibió de parte de sus seguidoras.

Al día siguiente, Lee Min Ho sorprendió a más de uno al compartir una fotografía de él en Instagram. En dicha instantánea, el artista se muestra muy contento por reencontrarse con su mascota.

Las reacciones por las publicaciones de Lee Min Ho no se hicieron esperar. Muchos de sus fans aseguraron que el actor luce bien, con o sin maquillaje.

Como se recuerda, en Corea del Sur el periodo de servicio militar es forzoso y todos los ciudadanos deben de cumplir con él, incluso los idols y actores famosos.

Más allá de que es un buen ejemplo que los famosos coreanos cumplan con sus obligaciones a la patria, el no presentarse a cumplir con el servicio militar puede derivarse en la cárcel.