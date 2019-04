Esposa de Christian Cueva elimina una foto con el futbolista tras fuertes críticas

Tras los rumores de una infidelidad de Christian Cueva con popular 'La chama', Pamela López Solórzano fue víctima de críticas en las redes debido a que colgó una foto con él.

La esposa del futbolista terminó eliminando la imagen, pero antes respondió a una usuaria con un mensaje contundente sobre la delicada situación de su familia.

"Tu no eres dueña de la verdad porque ni siquiera la conoces, no es necesario que ofendas y hagas personal vidas ajenas, camina ligero con tu ocupaciones y si algo te incomoda o te indigna, es muy simple, no te hagas hígado mujer, deja de seguir y listo, asunto arreglado para ti", escribió Pamela.

Además, la internauta la acusó de bloquear a sus detractores en las redes y la culpó de los insultos que recibe por exhibir su rutina diaria en Instagram.

En la foto que subió la pareja de Christian Cueva, aparecía ella junto al futbolista y sus hijos. Por otro lado, el seleccionado no muestra a su familia en las redes desde hace 20 semanas, y al parecer, habría prohibido que los usuarios comenten.

Como se recuerda, Alexandra Méndez, conocida en el mundo del espectáculo como 'La chama' se presentó en el programa 'El valor de la verdad' y reveló que el futbolista trató de tener un romance extramatrimonial con ella.

Desde aquella revelación, los medios generaron polémica porque Pamela López se encontraba embarazada y tiene tres hijos con Christian Cueva.