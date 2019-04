Meghan Markle en el ojo de la tormenta: "siente pena" por Kate Middleton [VIDEO]

El bebé de Meghan Markle y el príncipe Harry está por nacer, sin embargo, no se le podrá ver hasta semanas después, debido a que la actriz se ha negado a tomarse fotos de manera "forzada".

La duda en el aire es si la reina Isabel II nombrará al hijo de la polémica pareja como príncipe o princesa. Patrick Jephson, ex asesor principal de Lady Di señaló: "Todos los rangos reales son a discreción de la reina y la princesa Anne establece un precedente interesante al elegir criar a sus hijos sin ningún título real, Pero supongo que el hijo de Harry y Meghan ya será príncipe o princesa cuando veamos la primera foto".

The Post señala que una amiga de Meghan Markle ha indicado que ella "sentía pena" por su cuñada, Kate Middleton, quien tuvo que enfrentar a los medios de comunicación, mientras llevaba un vestido, tacones, cabello impecable y maquillaje, tras solo unas horas de haber dado a luz.

El hijo del príncipe Harry no podrá ser visto hasta una sesión de fotos en el castillo de Windsor, pues "básicamente están llevando a cabo el nacimiento en secreto. Creo que es un poco tonto. Harry odia ser objeto de especulación, y esto solo muestra su petulancia hacia los medios de comunicación", señaló el ex editor real de The Sun, Duncan Larcombe.

¿Cómo se llamará el bebé de Meghan Markle y el príncipe Harry?

A pesar no saber qué sexo tendrá el niño, se barajan algunos nombres como "conde de Dumbarton" o "Lady Mountbatten-Windsor", llevando el primer nombre después del título de lady.

Cinco datos que no conocías de Meghan Markle

-Su nombre original es Rachel, curiosamente es el nombre del personaje que la hizo saltar a la fama en "Suits".

-Meghan Markle tiene varios apodo, sin embargo el más conocido es "Meg".

-La actriz tiene un gran talento para la caligrafía, incluso llegó a laborar como calígrafa para bodas y eventos.

-Megan Markle ha trabajado en proyectos humanitarios, incluyendo a la ONU.

-Le escribió una carta a Hillary Clinton cuando tenía 11 años denunciando un anuncio sexista.