Yalitza Aparicio impacta a fans con atrevido escote [VIDEO]

La actriz Yalitza Aparicio sigue sumando puntos para ser la nueva reina de Instagram y esta vez fue el centro de atención con un pronunciado y atrevido escote.

Las fotografías fueron compartidas por la propia protagonista de la película 'Roma' y en ellas se pudo ver a Yalitza Aparicio con un vestido de diseño colorido, cuyo escote se robó todas las miradas.

"Aunque pasó el tiempo...se vale. Buscaré las demás para el recuerdo", fue la leyenda que acompañó a las instantáneas.

Los miles de seguidores de Yalitza no fueron ajenos a esta sexy publicación y se pronunciaron en la sección comentarios para halagar a la actriz mexicana.

"Yalitza eres una diosa", "Eres un encanto de mujer", "Una chulada", "Tienes una belleza exótica y me encanta" y "Eres un tesoro mexicano, soy de México y estoy orgullosa de ti, de mi país y de mi gente", se pudo leer entre los comentarios.

Otros usuarios aprovecharon la publicación para aconsejar a Yalitza a que no se someta a ningún retoque en su aspecto físico. "Eres bella como eres, espero no pases por el cirujano", "Quiero verte así siempre" y "Espero no caigas en las cirugías", escribieron.

Yalitza Aparicio en la película 'Roma'

Pese a no haber hecho cine antes, Aparicio fue nominada en los últimos premios Oscar por su papel en "Roma" (2018), ganadora de tres premios de la Academia.

En ese largometraje del mexicano Alfonso Cuarón, la actriz da vida a Cleo, una empleada doméstica en una familia de clase media en pleno colapso, donde queda como la columna vertebral que sostiene emocionalmente a los cuatro hijos de la pareja.

Su actuación le valió una nominación al Oscar como mejor actriz, premio que se llevó finalmente la inglesa Olivia Colman por "La favorita". Fuente: AFP.

