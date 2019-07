Georgina Rodríguez es duramente criticada por "no saber vestirse" [VIDEO]

Georgina Rodríguez es una de las grandes sensaciones de Instagram. La modelo suele recibir muchos elogios, sin embargo, en esta ocasión sus seguidores tuvieron duras criticas hacia el estilo que mostró durante su paseo por el zoológico de Turín.

"Maravilloso día en el zoológico con mis bebés", compartió la reconocida modelo. La fotografía ya tiene cerca de un millón de corazones. Los comentarios no se hicieron esperar en Instagram: "Muy guapa pero necesitas asesores para saber cómo vestirte", "Calcetines hasta las rodillas, zapatillas bastisimas, y una chaqueta con unas mallas, todo glamour. Me duelen los ojos", "La ropa ¿Cómo combina esos blazers con un leggins corto y unos tenis con medias largas?", "Con todo respeto no me gustan tus zapatos con esos calcetines", "Por favor usa mejores cosas".

Tres datos que no conocías de Georgina Rodríguez

-La novia de Cristiano Ronaldo es una gran bailarina y aunque hoy se dedica al modelaje no olvida su gran pasión:“Hice ballet durante quince años. Mi formación en la danza clásica me ha aportado valores como el amor al arte, el compañerismo, la disciplina y la importancia de llevar una vida sana. En mi día a día, me gusta cuidarme haciendo deporte y comiendo de manera equilibrada. Trato de tomar productos naturales, evitando comidas pesadas”

- Se creyó por mucho tiempo que Georgina Rodríguez nació en España, sin embargo en una entrevista para XL Semanal reveló su lugar de origen: "Mi padre es argentino y mi madre es de Murcia. Fueron a Buenos Aires con mi hermana Ivana para que ellas conocieran a la familia de mi padre. Decidieron quedarse un tiempo allí y nací yo. Mi padre intentó convencer a mi madre para vivir en Argentina, pero no lo consiguió y, cuando yo tenía un año, regresaron a Murcia. Después, nos trasladamos a vivir a Jaca".

-Georgina Rodríguez empezó su carrera en mayo del 2017 con la agencia UNO Models, después de conocer al crack portugués.