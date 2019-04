“He venido a cantar, bailar y a disfrutar”

Tras el merecido triunfo en el Festival Internacional de Viña del Mar, donde se alzó con la Gaviota de Plata a Mejor Interprete, todos sus seguidores esperaban que por fin Susan Ochoa se consagre como una de las mejores cantantes nacionales e inicie su camino a la internacionalización.

Sin embargo su decisión de volver a los realities de competencia no ha sido del agrado de muchos que lo hicieron notar con sus críticas en redes sociales. La cantante norteña fue presentada la noche del sábado como parte de los participantes de ‘El artista del año’, reality de Gisela Valcárcel en donde competirá con: Néstor Villanueva, Mario Hart, Pablo Heredia, Jaime ‘Choca’ Mandros, Stephanie Valenzuela, ‘Poly’ Ávila, Pancho Rodríguez, Sandra Muente, Kate Candela (ex Son Tentación) y Susan Prieto (ex participante de La Voz).

“He venido a cantar, a bailar y a disfrutar. Lo mío no es el baile pero quiero aprender y brindarle al público diversión. Esta es una faceta diferente que me quise permitir, por qué no atreverse a algo que nunca he hecho”, señaló entusiasmada.

“Las dos Gaviotas que gané fue un triunfo que se lo dediqué a todo el público peruano pero estar en este escenario me llena de emoción y me acerca a más gente, eso es lo que yo quería”, agregó para luego referirse a la ventaja que tiene frente a sus compañeros por su tan destacada interpretación.

“Cada uno tiene lo suyo, uno nunca puede sentirse por encima de nadie. Yo no estoy mirando a mis compañeros ni nada... Cuántas veces no he ganado. No sé lo que pase pero he venido a dar mi corazón en cada canción. Dios me cuidará con todos sus ángeles”.

En tanto, otra de las concursantes que causó polémica por su ingreso fue Poly Ávila, quien recientemente denunció haber sido drogada en una fiesta en Asia, cuyo propietario Faruk Guillén está con impedimento de salida del país, mientras duren las investigaciones. “Cuando me pasó aquello, estuve mucho tiempo encerrada sin hacer nada. Solo me dedicaba a mis clases de actuación pero no tengo por qué seguir encerrada en mi casa. Tengo derecho a hacer lo que me gusta”, dijo los medios, la argentina tras su participación.

Asimismo, aseguró que su retorno a la TV no tendría por qué minimizar la denuncia que hizo. “¿Acaso una mujer que denuncia no tiene derecho a trabajar? Lo mío es todo lo relacionado al arte, cuando llegó esta propuesta acepté porque quiero crecer como artista. Sobre la denuncia, está en manos de mi abogado”.

El jurado de ‘El artista del año’ está integrado por Denise Dibós, Morella Petrozzi, Santi Lesmes. La sorpresa fue el actor y hoy director de cine Adolfo Aguilar. En esta primera gala el mejor puntaje se lo llevó Sandra Muente junto con Susan Prieto. ❖

Datos

Coanimador. Gisela Valcárcel presentó cmo su coanimador del reality a Aldo Díaz, figura que ya la acompañó en temporadas anteriores.

TEMAS

Impresa